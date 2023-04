Der viele Jahre in St. Georgen lebende Bildhauer und Künstler Willi Dorn (1916 bis 1995) hat das Stadtbild beispielsweise mit der Gestaltung des Rathausbrunnens nachhaltig geprägt. Jetzt wird in einer Ausstellung an das umfangreiche Schaffen des vielseitigen Künstlers erinnert.

Zur Vernissage in der Friedrichstraße reisten auch die Tochter Christiane Dorn-Baumgartner sowie die Enkelin Annina Baumgartner an. Letztere hielt die Laudatio auf ihren Großvater, dessen Bestreben es zeitlebens war, „etwas Kulturbildhaftes zu schaffen“, wie er in einem Buchband, der anlässlich seines 75. Geburtstages 1991 erschien, über sich selbst schrieb.

Annina Baumgartner lenkte den Blick der Vernissagebesucher auf die Vielfalt der verwendeten Materialien, die die verschiedenen Epochen des künstlerischen Schaffens von Willi Dorn markieren. So befasste er sich mit robusten und schweren Materialien wie Stein, Metallen und Kristallen ebenso wie er später seine Leidenschaft für die Herstellung von diffizilen Druckgrafiken entdeckte. „Dabei waren sein handwerkliches Können und seine große Präzision immer beeindruckend“, so die Enkelin. Viele seiner Werke stehen bis heute im öffentlichen Raum und geben ob ihrer außergewöhnlichen Optik auch Anlass für Gesprächsstoff. Einige Werke sind auch in sakralen Gebäuden zu sehen.

An der Robert-Gerwig-Schule prangt seit dem Jahr 1960 eine Mosaikplatte mit astronomischer Uhr. An der Rupertsbergschule begrüßt ein farbiges Wandmosaik jeden Morgen die Schüler. Auf dem alten Friedhof unterhalb der Lorenzkirche hat Dorn 1957 eine Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkrieges auf dem Ehrenfriedhof geschaffen, mit einem Brunnen und einem symbolträchtigen Figurenkranz aus Bronze.

An Willi Dorn und seine Werke zu erinnern, war die Idee von Johannes Baier und Christine Dorn-Baumgartner. „Ich habe mich sehr gefreut, als Herr Baier mir seine Idee vorgeschlagen hat“, so die Tochter. Gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte wurde die Ausstellung initiiert. Wie dessen Vorsitzender Till Münnich bei der Eröffnung sagte, ist die Ausstellung zur Ehren von Willi Word gleichzeitig die Auftaktveranstaltung zu mehreren Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen des Vereins.

Bürgermeister-Stellvertreterin Hedwig König sagte, dass „St. Georgen stolz sein darf auf Willi Dorn. Er hat das Stadtbild entscheidend mitgeprägt“. Es sei ein guter Moment, diesen großartigen Künstler ins Gedächtnis zu rufen.