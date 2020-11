Die Stadt St. Georgen hat die Allgemeinverfügung über die Einschränkung privater Feierlichkeiten zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie von 15. Oktober wieder aufgehoben. Der Erlass der Allgemeinverfügung war, so schreibt die Stadt St. Georgen, wegen des starken Anstiegs der Neuinfektionen und dem Überschreiten der Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Schwarzwald-Baar-Kreis ursprünglich geboten.

Eine Änderung der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus durch das Land Baden-Württemberg stand kurzfristig nicht in Aussicht, wie die Stadtverwaltung St. Georgen nun mitteilt.

Landesweit geltende Regel

Mit Erlass der sechsten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung, die seit dieser Woche greift, hat die Regierung des Landes Baden-Württemberg nachträglich zum Erlass der stadteigenen Allgemeinverfügung landesweit geltende Regelungen getroffen.

Die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis hatten eigene Verfügungen formuliert, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Später, mit der Tatsache, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis bei der Sieben-Tages-Inzidenz einen Wert von über 50 erreichte, traten diese wieder außer Kraft, weil der Landkreis selbst eigene Regeln aufstellte.

Widerruf ist Formalität

Mit der neuen Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die seit Montag, 2. November, in Kraft ist, hat nun eine höhere Behörde wesentlich schärfere Maßnahmen beschlossen, die die Allgemeinverfügungen von Stadt und Landkreis außer Kraft setzten. Dass die Stadtverwaltung diese nun zurücknimmt, ist also eine Formalität. An den vom Land beschlossenen Regeln ändert die Aufhebung nichts. Es bleibt folglich bei den Maßnahmen, die bereits bekannt sind.