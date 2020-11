Seit einer Woche hat der coronabedingte Teil-Lockdown erneut vor allem die gastronomischen Betriebe im Würgegriff. Während die Betreiber von Speisegaststätten und Hotels hoffen können, dass sie ab Dezember wieder starten dürfen, rechnet Gastronom Andy Reich nicht damit, dass getränkeorientierte Gaststätten wie sein „Klimperkasten„ in diesem Jahr überhaupt noch mal öffnen werden.

Sperrstunde trifft Branche schon zuvor

Bereits vor der Zwangsschließung sind die Umsätze im „Klimperkasten„ signifikant zurückgegangen. „Wir mussten vor dem Lockdown ja bereits um 23 Uhr schließen“, sagt Reich. Das hat ihn und die Branche schon hart getroffen, „bei uns geht es ja erst um 22 Uhr richtig los“. In Speisegaststätten sei dieser Umstand sicherlich weniger ins Gewicht gefallen.

Um die Gäste in der St. Georgener Kultkneipe bestmöglich zu schützen, hat Reich alle Hygienemaßnahmen bereits im Frühjahr umgesetzt. „Aber rein baulich bedingt lassen sich die Abstandsregeln nur bedingt einhalten.“ Unter der Woche sei das weniger ein Problem als am Wochenende mit vielen Gästen. Allein schon deshalb glaubt er nicht, dass er nach dem Lockdown im Dezember wieder öffnen kann. „Ich denke, dass Gaststätten wie Clubs, Bars und Kneipen weiterhin geschlossen bleiben.“

Tolle Biergartensaison

Und das ist für den Kneipier bitter. Im Sommer konnten die Einbußen aus der ersten Zwangsschließung von April bis Juni dank der Corona-Soforthilfe noch einigermaßen kompensiert werden. „Und wir hatten eine tolle Biergartensaison von Juli bis September, das Wetter hat gepasst.“ Jetzt sieht die Situation ungleich düsterer aus.

Stromkosten runter, Mitarbeiter in Kurzarbeit

Ganz schwarz malen will Andy Reich zwar nicht. „Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Stromabschläge wurden stark herunter gesetzt und wir haben mit dem Verpächter eine verträgliche Regelung getroffen“, beschreibt Andy Reich, wie er die Kosten für die Zeit der Schließung auf ein Minimum reduzieren konnte. Auch habe er in den 26 Jahren, in denen es den „Klimperkasten„ gibt, gut gewirtschaftet. Aber er gibt auch zu: „Ein bissel was geht noch, aber viel Luft ist nicht mehr.“