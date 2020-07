Auf deutliche Zustimmung der Mitglieder des Technischen Ausschuss in St. Georgen ist ein Bauvorhaben der Firma Rettenberger Metallveredelung gestoßen. Das Unternehmen will seine Kapazitäten am Standort in der Industriestraße erweitern und ein Zentrum für Metallveredelung errichten. Auf positive Resonanz stieß das Projekt auch deshalb, weil für das Bauvorhaben eine unkonventionelle Lösung gefunden wurde, damit ein Hochwasserschutzgebiet von dem Bauvorhaben unberührt bleibt. Deshalb hatte der Ausschuss auch keine Einwände wegen einer geringen Überschreitung der Baugrenze.

In der Animation ist zu sehen, dass ein Teil des futuristisch anmutenden Neubaus auf Stelzen stehen wird, um die Überflutungsfläche nicht zu beeinträchtigen.

Die Firma Rettenberger Metallveredelung platzt am Standort in der Industriestraße aus allen Nähten. Wie die Inhaber Udo und Kerstin Rettenberger auf Anfrage erläutern, entsteht in der Industriestraße ein Neubau mit rund 1250 Quadratmetern Nutzfläche. „Der Neubau ist dringend notwendig“, erklärt Udo Rettenberger und verweist auf die Bürocontainer neben dem bestehenden Gebäude. Dort sind bereits seit einigen Jahren Teile des Unternehmens ausgelagert, hauptsächlich Verwaltung und Besprechungsräume. Aus der vorübergehenden Notlösung ist mittlerweile ein kleines Containerdorf mit acht Bürocontainern gewachsen. Dabei hat Udo Rettenberger, als er 2006 den 600 Quadratmeter großen Neubau an der Industriestraße mit sechs Mitarbeitern in Betrieb nahm, „Bedenken, ob das nicht viel zu groß dimensioniert sei.“ Doch das Unternehmen entwickelte sich rasch. Heute hat Rettenberger Metallveredelung 35 Mitarbeiter. „Produktionsmäßig sind wir an der Kapazitätsgrenze“, beschreibt der Geschäftsführer. Der Neubau soll demnach in erster Linie zu neuen Produktionskapazitäten führen. 750 Quadratmeter Produktionsfläche werden neu geschaffen, dazu kommen 220 Quadratmeter Bürofläche. Weitere 280 Quadratmeter sind für Sozial- und Schulungsräume vorgesehen.

Firma will am Standort bleiben

Damit der futuristisch anmutende Neubau auf dem Grundstück erstellt und an das bestehende Gebäude angedockt werden kann, mussten sich die Planer etwas einfallen lassen. Denn die zu bebauende Fläche ist gemäß Wassergesetz als Hochwasserschutzgebiet für ein statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommendes Hochwasserereignis ausgewiesen. Um diese Überflutungsfläche nicht zu beschränken, wird ein Teil des Gebäudes auf Pfeiler gesetzt. „Das kostet zwar deutlich mehr, aber anders geht es nicht“, sagt Rettenberger, der 2,1 Millionen Euro investiert. Die Investition ist auch ein Bekenntnis zum Standort St. Georgen. „Die meisten unserer Mitarbeiter kommen aus St. Georgen. Die können hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen“, sagt Kerstin Rettenberger. Auch die Nähe zum Bahnhof, wo ein Teil der Beschäftigten die Bahn nutzt, ist ein Grund dafür, weshalb das Unternehmen am Standort bleibt. Die Mitarbeiter sind den Firmeninhabern überaus wichtig. „Ohne dieses tolle Team im Rücken hätten wir den Neubau nicht umgesetzt.“

Noch kein Datum der Fertigstellung

Einen Zeitplan für die Fertigstellung gibt es noch nicht. „Eigentlich sollte der Neubau seit vier Jahren stehen. Doch es gab immer wieder Verzögerungen“, sagen Rettenbergers, die froh sind, dass es jetzt bald losgehen kann.