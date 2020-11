Große Freude am Thomas-Strittmatter-Gymnasium: Das deutsch-kolumbianische Musiktheaterprojekt Tambora gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Lotto-Musiktheaterpreises. Der Preis ist mit 1250 Euro dotiert.

St. Georgen Schüler-Theater Tambora zeigt eine neue Chance für eine neue Welt Das könnte Sie auch interessieren

Eineinhalb Jahre intensive Vorbereitungszeit steckten in dem Projekt von Autor und Regisseur Wolf Wilms, an dem rund 30 deutsche und kolumbianische Schüler und 100 Musiker des Profilorchesters von Michael Berner und der Jazzcrew 2.0 von Benjamin Heil beteiligt waren. Im vergangenen Herbst reisten die Mitwirkenden aus St. Georgen für Aufführungen an die Escuela Normal in Copacabana in Kolumbien, im Frühjahr feierte die Produktion in St. Georgen Premiere. Von mehreren geplanten öffentlichen Aufführungen im März konnte nur eine stattfinden, ehe der erste Corona-Lockdown kam. Bei der Premiere in der vollbesetzten Stadthalle waren auch Mitglieder der Lotto-Musiktheater-Jury anwesend.

St. Georgen Nachfolger für Detlev Vondracek: Zwei Augenärzte eröffnen im Januar ihre Praxis in St. Georgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Thematik des Theaterstücks Tambora ist hochaktuell. Weil der Heimatplanet Erde zugrunde gerichtet worden ist, wird eine Gruppe Jugendlicher auf einen neuen, paradiesischen Planeten vorausgeschickt. Leider geht die Gruppe miteinander und mit der sie umgebenden Natur nicht viel besser um als die vorausgehenden Generationen mit der Erde.

Schwarzwald-Baar-Kreis Wieder stirbt ein Mensch an Corona: Jetzt sind es 40 Tote Das könnte Sie auch interessieren

„Welche Auswirkungen das zerstörerische Handeln des Menschen haben kann, sehen wir im Moment nicht zuletzt an der Coronakrise“, so Michaela Conzelmann, TSG-Lehrerin und Koordinatorin des Austauschs und des Musiktheaterprojekts. Benjamin Heil, Leiter der Jazzcrew 2.0, betont: „Uns wurde nochmals bewusst gemacht, die Anliegen von Tambora-New-World ernst zu nehmen und an der Gesundung unseres Heimatplaneten aktiv mitzuwirken.“

Auch Michael Berner zeigt sich fasziniert von dem interkulturellen Charakter des Projekts: „Das war ein tolles Projekt, in dem sich die deutsche und kolumbianische Kultur eng begegnet sind.“

Das Preisgeld in Höhe von 1250 Euro behalten die TSG-Schüler nicht für sich. „Das Geld geht an Familien von Schülern unserer Partnerschule, bei denen jetzt das Geld sogar für Lebensmittel knapp ist“, so Conzelmann. Nur Stunden, bevor durch den Lockdown die Flughäfen dicht gemacht wurden, konnten die kolumbianischen Gäste, die zuvor drei Wochen in St. Georgen waren, ihre Rückreise antreten.