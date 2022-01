St. Georgen vor 3 Stunden

St. Georgener Drive-In-Abstrichstelle hat ihre Arbeit aufgenommen: Für wen sie geeignet ist, wie man an Termine kommt und wie der Test abläuft

In der Bergstadt hat am Montag die neue Drive-In-Abstrichstelle ihre Arbeit aufgenommen. Zunächst fand ein Testnachmittag statt, kommenden Montag geht es dann in den Regelbetrieb.