Eine Zeugnisübergabe mit Ellenbogencheck, Sicherheitsabstand und Einbahnregelung, dafür ohne Eltern, die die Vergabe des Reifezeugnisses im Auditorium verfolgen und anerkennenden Beifall spenden – die Zeugnisausgabe für den Abiturjahrgang 2020 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums unter Coronabedingungen war außergewöhnlich. Der Schule ist es dennoch gelungen, der Veranstaltung einen würdigen und verdienten Rahmen zu verleihen. Jahrgangsbester wurde Ruben Heinzmann, der 833 Punkte erreichte und dafür eine glatte 1,0 bekam.

Jeder Schüler an einem einzelnen Tisch

Zeugnisausgabe ganz anders. Jeder Schüler sitzt bei der Zeugnisausgabe des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums einzeln am Tisch. | Bild: Sprich, Roland

Die Schüler – jeder an einem einzelnen Tisch sitzend – erinnerte die coronabedingte Szenerie in der Stadthalle am Dienstagvormittag an die Prüfungssituation der vergangenen Wochen. Doch kein Prüfungsstress, sondern Freude über das bestandene Abitur lag in der Luft.

Schulleiter Heinrich zieht verbal den Hut

„Es war uns eine Ehre, mit euch zusammengearbeitet zu haben“, zog Schulleiter Ralf Heinrich verbal seinen Hut vor den 66 Abiturienten, die das Abitur unter speziellen Voraussetzungen nicht nur geschafft, sondern als einer der besten Jahrgänge abgeschlossen haben. 20 Schüler haben das Hochschulzeugnis mit einer Eins vor dem Komma bestanden.

Ruben Heinzmann ist der „Überflieger“ des Jahres, wie ihn Schulleiter Ralf Heinrich nannte. Heinzmann erreichte 833 Punkte und bekam die glatte 1,0. „Besser geht nicht“, so der Schulleiter. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich die Eltern der Feier nicht physisch bewohnen konnten, so konnte sie die Veranstaltung per Liveübertragung im Internet verfolgen und auch aus der Ferne stolz auf ihr Kind sein. Der Dank des Schulleiters erreichte die Eltern auf diesem Wege, der sich bei ihnen „für acht Jahre Erziehungspartnerschaft“ bedankte.

„Ein Jahrgang mit starken Persönlichkeiten“

Seine Ansprache thematisierte kleine Fehler und große Krisen. „Fehler und Krisen gehören zum Leben“, sagte er und ermahnte die Schulabgänger, andere Menschen nicht ausschließlich aufgrund ihrer Fehler zu beurteilen. „Wer mit den Fehlern anderer umgehen kann, hat später das Zeug zur Führungspersönlichkeit.“ Heinrich bescheinigte den scheidenden Schülern, dass sie „ein Jahrgang mit starken Persönlichkeiten“ gewesen seien.

Heldenapplaus verdient

Elternbeiratsvorsitzender Boris Florijanovic nannte die 66 Schüler Helden, weil sie trotz der Widrigkeiten in den vergangenen Monaten durchgehalten und einen sehr guten Jahrgang abgeliefert haben. „In den vergangenen Wochen wurde viel für Alltagshelden applaudiert. Für mich habt ihr auch einen Heldenapplaus verdient.“

Mit Konfettiregen verabschieden sich die Abiturienten des Jahrgang 2020 am Thomas-Strittmatter-Gymnasium . Die Feier fand coronabedingt ohne Eltern statt. Die konnten die Feier per Livestream im Internet verfolgen. | Bild: Sprich, Roland

Musik darf nicht fehlen

Auch wenn aus Sicherheitsgründen kein großes Orchester der Zeugnisausgabe einen würdigen Rahmen verleihen durfte, so gab es dennoch Musik. „Ein Gymnasium mit Musikprofil, wo keine Musik gespielt wird, gibt es nicht“, sagte Ralf Heinrich. Mit Pianist Peter Reutlinger, einst selbst Abiturient am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, war der musikalische Rahmen durchaus gegeben.