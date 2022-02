St. Georgen vor 2 Stunden

St. Georgen will beim Klimaschutz vorankommen, doch dazu braucht es viel Zeit und Geld

In St. Georgen soll ein Energiemanager eingestellt werden. Bis in das Jahr 2040 will die Stadt klimaneutral sein. Doch wie will das St. Georgen überhaupt schaffen?