Das Casting findet am Samstag, 12. November von 11 bis 13 Uhr im Saal der Jugendmusikschule in der Bahnhofstraße 27 statt. Zur Teilnahme am Casting ist keine Anmeldung erforderlich. Wer dann bei dem Musicalprojekt der Jugendmusikschule mitmacht, wird Mitglied des Chors, die Teilnahme kostet monatlich 10 Euro. Wer bereits ein Instrument an der Jugendmusikschule erlernt, zahlt keine Gebühren. Weitere Informationen unter jms@jugendmusikschulen.de oder telefonisch unter 07724/4968.