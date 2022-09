St. Georgen vor 2 Stunden

St. Georgen leuchtet nachts ganz hell: Warum wird hier augenscheinlich so wenig Energie gespart?

Zahlreiche Gebäude, das Rathaus, Schaukästen – in St. Georgen ist nachts noch so manches Licht eingeschaltet. Einiges davon verbietet die Energiespar-Verordnung. Warum also leuchtet trotzdem noch so manche Werbetafel?