Noch gibt es zu den Lockerungen zur Eindämmung des Coronavirus nichts Schriftliches von der Landesregierung, und trotzdem keimt in St. Georgen vorsichtiger Optimismus. Es seien gute Nachrichten, sagt der Leiter der Bürgerdienste, Markus Esterle, zu dem, was von Bund und Land gemeinsam beschlossen wurde.

Die Regelung, dass alle Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen, treffe so gut wie alle Einzelhändler in der Stadt. Das gilt zumindest für all diejenigen, die auch Mitglied im Handels- und Gewerbeverein sind, wie Claudius Fichter auf Nachfrage sagt.

Die Stadt werde das umsetzen, was von der Landesregierung komme, so Esterle. Noch warte aber auch er auf eine konkrete schriftliche Verordnung. Wenn sich Baden-Württemberg an den Beschluss vom Mittwoch hält, würde das für die Stadt St. Georgen bedeuten, dass beispielsweise auch Autohäuser wieder öffnen dürften. Frisöre dürfen ab 4. Mai wieder öffnen. Sämtliche Gastronomie-Betriebe bleiben allerdings weiterhin geschlossen. Sie können lediglich, wie bisher auch, liefern oder Essen zur Abholung verkaufen. Auch Gottesdienste sind nicht erlaubt. Auch in anderen Bereichen, etwa bei Hotels und Vereinen, ändert sich nichts.

Inwieweit das Verbot von Großveranstaltungen St. Georgen betrifft, lässt sich derzeit noch nicht vollends abschätzen. Auch, weil bislang eine Definition von „Großveranstaltung“ fehlt. Das Stadtfest ist ohnehin bereits von den Veranstaltern abgesagt worden. Das gilt nun auch für den dazugehörigen Stadtfestlauf. „Das hätte man niemandem plausibel machen können“, so Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Turnvereins. Die Absage von Stadtfest, Stadtfestlauf und auch des Showtanzwettbewerbs trifft den Turnverein finanziell. „Wir hätten bei den Veranstaltungen mit Sicherheit Einnahmen über 10 000 Euro gehabt“, sagt Mengesdorf.

St. Georgen Abgesagt: St. Georgener Stadtfest kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Schulen öffnen ab 4. Mai schrittweise, zunächst vor allem Abschlussklassen. Kindertagesstätten bleiben vorerst geschlossen. Ausgeweitet wird die Notfall-Betreuung. Doch auch hier ist unklar, was das genau heißen wird.