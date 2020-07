Gleich seine erste Amtshandlung war eine der schönsten im Amt als Vereinsvorsitzender: Uli Münch, neu gewählter Vorsitzender des Vereins für Hundefreunde, durfte ein verdientes Mitglied für langjährige Vereinszugehörigkeit ehren und zum Ehrenmitglied ernennen.

Dank an langjährigen Vorsitzenden

Der Adressat, an den ein von Gudrun Haag in Reimform vorgetragener Werdegang im Verein der Hundefreunde ging, war Wilhelm Scherer. Über vier Jahrzehnte prägte er das Vereinsleben der Hundefreunde mit, unter anderem als Ausbilder und langjähriger Vorsitzender. Unter seiner Ägide hat der Verein auch sein heutiges Domizil an der Bundesstraße gefunden und herausgeputzt. Uli Münch und Vize Lothar Preg dankten Scherer mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent.

Viel Interesse an Turnieren

Mit der Wahl von Uli Münch, die mit einer Gegenstimme erfolgte, ist der Vorstand des Vereins der Hundefreunde wieder komplett und der Verein kann sich wieder auf sein Kerngeschäft, die Hundeausbildung, konzentrieren. Wie die im vergangenen Jahr gelaufen ist, berichteten die Ausbildungswarte der einzelnen Abteilungen. Owe Niemann sprach für den Bereich Ausbildung zum gehorsamen Familienhund und Begleithundeausbildung. Sportliche Höhepunkte seien keine zu verzeichnen gewesen, der Bereich Gebrauchshundeausbildung wurde mangels Teilnehmern nicht bedient. Anders im Bereich Agility: Hier konnte Rabea Knoll von einem großen Interesse an verschiedenen Turnieren berichten.

Jugend in der Wilhelma

Im Bereich Jugend fanden 2019 nicht sehr viele Aktivitäten statt, wie Jugendleiterin Angie Muley berichtete. Ein Zeltlager und ein Besuch in der Wilhelma gehörten zu den Höhepunkten im Jugendkalender.

Zugriffe sogar aus Berlin

Im ersten Halbjahr 2020 wurde das Vereinsleben bedingt durch die Corona-Pandemie stark ausgebremst, wie Uli Münch sagte. Es sei allerdings nicht vollständig lahmgelegt worden. Er lobte die Kreativität, mit der die Mitglieder auch ohne persönliche Treffen in Kontakt blieben. Besonders hob er die Trick-Dog-Challenge hervor, bei der die Mitglieder regelmäßig kurze Videos mit kleinen Kunststücken ihrer Hunde ins Internet stellten. „Wir hatten sogar Zugriffe auf die Videos aus Berlin“, freute sich Münch.

Ein Gefährte für die Freizeit

Und noch ein positiver Effekt lässt sich aus der Corona-Zeit feststellen. „Wir haben plötzlich einen hohen Zulauf zu verzeichnen. Vor allem die Welpenschule hat viele Anfragen.“ Offensichtlich haben sich viele Menschen in der coronabedingten Freizeit einen vierbeinigen treuen Gefährten zugelegt.

Flohmarkt im August geplant

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen haben sich die Hundefreunde für das kommende Vereinsjahr viel vorgenommen. So soll das Vereinshaus neu gestrichen und das Gelände an der Bundesstraße eingezäunt werden. Aktuell bereiten die Hundefreunde in Kooperation mit dem Tierschutzverein einen Flohmarkt vor, der im August stattfinden soll.