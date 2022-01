Nachdem die Stadt St. Georgen pandemiebedingt auch 2022 keinen Neujahrsempfang in der Stadthalle ausrichten kann, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, den Bürgern Wünsche für das neue Jahr per Videobotschaft zu übermitteln. Neben Bürgermeister Michael Rieger kommen Vertreter verschiedener Vereine, Einrichtungen und Organisationen zu Wort.

„Ein herausforderndes Jahr 2021“

„Es war mir ein Anliegen, den St. Georgener Bürgern nach dem herausfordernden Jahr 2021 Kraft, Mut und Zuversicht für das Jahr 2022 auszusprechen“, so Bürgermeister Rieger, weshalb er die Videogrußbotschaft als Ersatz für den zum zweiten Mal aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Neujahrsempfang wählte.

„Die Stadt steht gut da“

In seiner kurzen Ansprache appelliert er an die Menschen, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und die positiven Seiten zu sehen. Es gebe keinen Grund zur Sorge. „Die Stadt steht gut da, wir leben in einer wunderschönen Gegend. Wer nur Schlechtes sucht, wird auch nichts Gutes finden“, spricht sich Rieger klar gegen die Missstimmung mancher Bürger aus.

Damit die Redner, hier Bernhard Borho vom Trachtenverein, ihre Grußbotschaften direkt in die Kamera sprechen konnten, ohne von einem Manuskript ablesen zu müssen, kam eine Technik zum Einsatz, wie sie auch bei Nachrichtensendungen angewandt wird. | Bild: Sprich, Roland

Grüße von Bürgerstiftung, Vereinen und den Kirchen

Neben dem Bürgermeister richten auch Vertreter verschiedener Vereine, Organisationen und Einrichtungen Gruß- und Mutmacherworte an die Bürger.

Darunter der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Erwin Müller, der Mediziner Johannes Probst, Heike Hagen als Vertreterin der St. Georgener Kindertageseinrichtungen, die Pfarrer der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden, Harald Dörflinger und Roland Scharfenberg, Florian Schuhbauer vom Jugendgemeinderat sowie Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus, Bernhard Borho vom Trachtenverein und Elias Zuckschwerdt von der Jugendmusikschule.

Sie und weitere Persönlichkeiten aus der Bergstadt sind positiv auf das neue Jahr eingestimmt.

Moderne Technik für das Aha-Erlebnis

Produziert wurden die Grußbotschaften mit sogenannter Green-Screen-Technik im Keller des Theaters im deutschen Haus. Die Protagonisten saßen dabei vor einem grünen Hintergrund. Der wurde in der Nachbearbeitung durch Fotos aus dem städtischen Fotowettbewerb ersetzt. So können Teilnehmer, die ihre schönsten Motive zu den verschiedenen Jahreszeiten einreichten, die Fotos als Hintergrund der einzelnen Grußredner erleben.

Das knapp 30-minütige Video ist ab dem Neujahrstag über die Internetseite der Stadt HIER abrufbar.