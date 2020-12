Wie das geht und was hinter dem Kunstprojekt steht, erläutert Leon Eixenberger. Er ist derzeit Langzeitresident beim Kunstverein Global Forest. „Geometric Love“ wird im Kern von einem choreografischen Regelwerk bestimmt. Jeweils zwei Personen bewegen sich abwechselnd und doch gemeinsam. Während Person A steht, bewegt sich Person B mit konstantem Abstand von 1,5 Meter um ihn herum. Wenn B schließlich zum Stehen gekommen ist, darf sich A unter Berücksichtigung der gleichen Prämissen bewegen.“ Statt einer effizienten Fortbewegung interessiert Leon Eixenberger vor allem die Beziehung der beiden Personen A und B in der jeweiligen Abhängigkeit zueinander.

Sein Projekt „Geometric Love“ hat der aus München stammende und derzeit in Berlin lebende Leon Eixenberger schon mehrfach in unterschiedlichen Variationen umgesetzt. Für St. Georgen und aufgrund der derzeitigen Beschränkungen im Kunst- und Kultursektor hat sich der 35-Jährige eine Wiederholung des Projekts im Schnee ausgedacht.

Wie Viktoria Tiedeke, Geschäftsführerin von Global Forest erläutert, eignet sich das Projekt zum Mitmachen für Menschen, die in unterschiedlichsten Beziehungen zueinander stehen, und ohne Altersbeschränkung. Leon Eixenberger und einige Mitglieder von Global Forest werden am Sonntag ab 13 Uhr das Projekt am Seilerberg umsetzen. Da eine größere Veranstaltung aufgrund nicht möglich ist, sollen Interessierte ihre Spuren im Schnee, bei sich auf der Wiese hinterm Haus oder einer anderen Fläche hinterlassen und davon ein kurzes Video oder Foto machen und dies an info@global-forest.com senden oder auf den Sozialen Medien mit #GeometricLove posten und zu @kunstvereinglobalforest und @leoneixenberger verlinken.