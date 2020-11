Vincent Scheers aus Belgien stellt bei Global Forest in St. Georgen aus. Seine Werke können bald per Video besichtigt werden

Eine Kunstausstellung zu kreieren, bei der von vorn herein klar ist, dass sie nicht für Besucher zugänglich sein wird, könnte per se bereits ein künstlerischer Kniff sein. Die von dem aus Belgien stammenden Vincent Scheers in der Künstlerresidenz