In wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine Millionensumme in eine neue Maschine zu investieren, das ist auch für HMT nicht gewöhnlich. „Wir haben die Maschine Anfang des Jahres, also vor Corona, bestellt“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Glökler. Der Zeitpunkt sei zwar „etwas ungünstig. Dennoch wird die Maschine dringend benötigt“.

Eine hohe logistische Aufgabe ist es, den 100 Tonnen schweren Stanzkoloss in die richtige Position zu bringen, um ihn in die Fertigungshalle zu transportieren. | Bild: Roland Sprich

Da das Unternehmen, das mit seinen zwei Geschäftsfeldern, Stanz- und Umformtechnik und Oberflächentechnik für industrielle Teilereinigung, überwiegend für die Automobilbranche tätig ist, in den ersten Monaten der Corona-Pandemie einen Auftragsrückgang von 50 Prozent erlebte, zieht die Auftragslage jetzt wieder deutlich an.

Laut technischem Geschäftsführer Joachim Hölzl ist bei dem Stanzautomat der Ablauf frei programmierbar. „Somit sind wir deutlich effizienter“, sagt Hölz. Mit einem Pressdruck von 400 Tonnen bearbeitet die Maschine Metallstreifen unterschiedlicher Breite und bis zu drei Millimetern Dicke, die von einer Rolle zugeführt werden, in mehreren Arbeitsschritten nacheinander.

Bevor die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann, musste sie am Mittwoch an ihren Bestimmungsort in der Fertigungshalle gebracht werden. Ein Spezialunternehmen chauffierte den aus zwei Teilen bestehenden Koloss durch die engen Gänge. Hier war Fingerspitzengefühl gefordert. „Links und rechts und oben sind es teilweise nur drei Zentimeter Luft“, sagte Thomas Glökler.

Wie der strategische Geschäftsführer Torsten Klimmer sagte, ist der Stanzautomat die größte Investition für das Unternehmen seit dem Bau einer vier Millionen Euro teuren Reinigungsanlage für die Teilereinigung. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Standort St. Georgen. „Wir wollen den Standort nicht nur halten, sondern ausbauen“, so Klimmer. Die Klimmer GmbH aus dem bayrischen Burgau ist seit Herbst 2019 mehrheitlich Anteilseigner von HMT.

Bis auf dem neuen Stanzautomaten die ersten Teile produziert werden können, werden noch etwa vier Wochen vergehen. So lange dauert es, bis die Maschine installiert und justiert ist und die Auftraggeber die Freigabe für die ersten Bemusterungsteile gegeben haben. „Wir hoffen, dass wir ab Oktober auf der neuen Maschine produzieren und damit auch Geld verdienen können“, sagte Thomas Glökler.