Henning Neuendorff, Trainer beim Tennisclub St. Georgen, ist vor Kurzem spanischer Meister bei den Tennismeisterschaften für Senioren in der Altersklasse Ü60 geworden. Wie schafft es ein deutscher Tennisspieler, spanischer Meister zu werden? Das Geheimnis ist schnell gelüftet. „Ich bin spanischer Resident“, verrät Henning Neuendorff. Vor 30 Jahren hat er einen Tennisclub in Spanien gekauft – auf der kanarischen Sonneninsel Teneriffa. Dort ist er heute vor allem in den Schulferien, wo er auch Tenniscamps anbietet.

Als Resident, also jemand, der einen Zweitwohnsitz im südlichen Ausland hat, hat Henning Neuendorff die Berechtigung, an den spanischen Seniorenmeisterschaften teilzunehmen. „Die fanden in diesem Jahr auf dem spanischen Festland, in Alicante, statt. Es waren insgesamt 900 Teilnehmer“, verdeutlicht der Tennisspieler die Dimension des Turniers.

Gespielt wurde im K.-o.-System. „Das heißt, wer ein Spiel verliert, ist raus“, so Neuendorff. Mit seinem Tennispartner, einem Spanier aus La Palma, der Nachbarinsel von Teneriffa, fegte er im Doppel ein gegnerisches Team nach dem anderen vom Platz, so dass die beiden am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen standen und den Pokal in Empfang nehmen durften.

„So eine nationale Meisterschaft ist schon etwas Besonderes“, freut sich Neuendorff, der den spanischen Titel schon mehrfach im Doppel und einmal als Vizemeister im Einzel gewonnen und die Teilnahme an der Europameisterschaft einmal aufgrund einer Verletzung knapp verpasst hat.

Wenn der ehemalige Bundesligaspieler der Herren 30 und 40 nicht selbst als Spieler auf dem Platz steht, trainiert er in St. Georgen vor allem den Tennisnachwuchs. Aktuell trainiert er sechs Jugendmannschaften sowie die erste Herren- und erste Damenmannschaft. Der spanische Meistertitel beflügelt Henning Neuendorff: „Ich will im August an den Team-Weltmeisterschaften in Lissabon teilnehmen“, verrät er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.