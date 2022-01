Es bietet Erholung pur und viele Menschen in und um St. Georgen nutzen das perfekte Wetter bei Schnee und Sonnenschein. Genau richtig war das, um die Landschaft beispielsweise bei einer Winterwanderung zu genießen, wie ganz offensichtlich Karl-Heinz und Angelika Gumhold aus Brigach finden.

Bild: Sprich, Roland

Einfach auf einem Bänkchen sitzen und sich die ersten wärmenden Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen lassen sich dagegen Christine und Dieter Seeck aus Dauchingen auf der Langen Gasse bei Brigach.

Bild: Sprich, Roland

Mit sehr viel Schwung den Berg runter saust diese junge Dame am Rodelhang am Brigachlift. Auf dem traditionellen Holzschlitten fährt sie in Richtung Tal.

Bild: Sprich, Roland

Nicht zu viel Sonnenschein wünschen sich vermutlich diese frostigen Gesellen. Sie beobachten das Geschehen am Schlittenhang am Winterberg in Oberkirnach. Sehr geduldig und von einem schattigen Plätzchen aus.