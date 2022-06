In den kommenden Tage soll es warm werden – auch in St. Georgen. Auf nahezu 30 Grad Celsius klettert das Thermometer, so sagen es die Wetterexperten voraus. Der Klosterweiher wird es deshalb früher öffnen.

Von 10 bis 19 Uhr finden Besucher von Donnerstag bis Sonntag Abkühlung im Naturbadesee. Die Öffnungszeiten im Juni sind normalerweise täglich von 13 bis 19 Uhr. Ab Juli bis September täglich von 10 bis 20 Uhr. Bei schlechter Witterung können die Öffnungszeiten abweichen.

Der Einzeleintritt kostet wie im Vorjahr für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Das Naturschwimmbad bietet eine riesige Liegefläche, einen abwechslungsreichen Kinderbereich im Wasser und an Land, eine Wiese zum Fußball spielen und ein Beachvolleyballfeld. Außerdem wird ein Bootsverleih angeboten, mit dem man über die 27.000 Quadratmeter große Wasserfläche fahren kann.