Direkt zum Wochenstart ein Stromausfall: In vielen Häusern und Wohnungen ist es in St. Georgen am Montagmorgen dunkel geblieben. Vor allem im Bereich Seebauernhöhe.

Knapp zwei Stunden ohne Strom

Ab 5.30 Uhr fiel bei vielen Menschen der Strom aus. Betroffen waren die Schwarzwald- und Feldbergstraße sowie der Glasbachweg, wie Lukas Holzer, bei der EGT Triberg Leiter Netzplanung und Netzbetrieb, auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilt.

Es sei aufgrund eines Kabelfehlers zu einer automatischen Abschaltung des Netzes gekommen. Der Ausfall dauerte jedoch nicht lang, weil die defekte Stelle überbrückt werden konnte. Um 7.15 Uhr waren alle Kunden wieder mit Strom versorgt, sagt Holzer.

Kabel wird ausgetauscht

Eine genaue Anzahl an Betroffenen könne er nicht nennen, die EGT Triberg wisse nur, in welchen Straßenzügen der Strom ausfiel. Ausgefallen ist der Strom vermutlich vor allem in Privathaushalten. Es dürften aber auch einige Gewerbebetriebe betroffen gewesen sein.

Das defekte Kabel werde in Folge des Ausfalls ausgetauscht. Mit weiteren Problemen müssen betroffene Kunden nicht rechnen, sagt Holzer.