Seine Werke begegnen einem an vielen Ecken und Plätzen in St. Georgen. Sein Name dagegen ist nur noch wenigen Menschen präsent. Willi Dorn war ein Bildhauer und Künstler, der viele Jahrzehnte in St. Georgen lebte und zahlreiche Kunstwerke geschaffen hat. Gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte und der Tochter des 1995 verstorbenen Künstlers initiiert Johannes Baier im April eine Ausstellung, um den Namen Willi Dorn wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.

„Ich bin der Meinung, er hat es verdient“, sagt Johannes Baier auf die Frage nach der Intention, eine Ausstellung über das Schaffen von Willi Dorn vorzubereiten. In zwei Räumen im derzeit leer stehenden Haus Friedrichstraße 19 sollen Drucke und Modelle seiner Skulpturen gezeigt werden.

Willi Dorn kam 1916 in Pfronten im Allgäu zur Welt. Während des Zweiten Weltkrieges war er Soldat in Südfrankreich und Italien. Nach dem Krieg kam er durch Freunde nach Villingen, ab 1954 lebte er in St. Georgen.

Am markantesten in St. Georgen ist sicherlich der Rathausbrunnen, den Dorn 1970 anlässlich der Einweihung des neuen Rathauses geschaffen hat. Die Idee des Bildhauers war, mit seinen Rundungen und Wölbungen einen Kontrast zu dem eckigen Rathausneubau zu setzen. Eine Interpretation des aus sieben aufeinandergesetzten Schalensteinen bestehenden Säulenbrunnens ist, dass der Brunnen eine Schwarzwaldtanne symbolisieren soll. Im Volksmund bekam das Kunstwerk aufgrund seiner Rundungen die Bezeichnung „Fiddlebrunnen“ verpasst. Wie der Künstler selbst zu dieser Bezeichnung stand, ist nicht bekannt. Willi Dorn hat während seines Wirkens in St. Georgen, wo er bis zu seinem Tod 1995 lebte, noch viele weitere Kunstwerke für den öffentlichen Raum geschaffen, die bis heute erhalten sind. An der Fassade des ehemaligen Gymnasiums, heute Robert-Gerwig-Schule, prangt seit 1960 eine Mosaikplatte mit astronomischer Uhr. An der Rupertsbergschule begrüßt ein farbiges Wandmosaik seit mehr als 60 Jahren jeden Morgen die Schüler.

Auf dem alten Friedhof unterhalb der Lorenzkirche hat Dorn 1957 eine Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkrieges auf dem Ehrenfriedhof geschaffen, mit einem Brunnen und einem symbolträchtigen Figurenkranz aus Bronze. Für die ehemalige kaufmännische Schule in der Bahnhofstraße, wo heute Jugendmusikschule und Haus der Vereine untergebracht sind, schuf Dorn ein Wandrelief und einen Wandbrunnen.

Auch außerhalb St. Georgens hat Willi Dorn Kunst auf öffentlichen Plätzen geschaffen. In Villingen stehen unter anderem eine Heimatvertriebenen-Gedenkstätte „Dornenkrone“ und eine Schillerstein-Stele. Auch in Offenburg, Radolfzell, Heidelberg und Bad Rippoldsau sind Werke von Willi Dorn zu sehen. Nicht immer ist man mit den Werken des Künstlers behutsam umgegangen. Als das alte Villinger Krankenhaus abgerissen wurde, verschwand damit auch ein Mosaik aus Keramik, das vom Abrissbagger unsensibel zerstört wurde. Für Till Münnich vom Verein für Heimatgeschichte ist die Ausstellung ein „wertvoller Beitrag, um das Wirken von Willi Dorn wieder in das Bewusstsein der St. Georgener Bürger zu rufen“. Der Verein bettet das auch in die Aktionen anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins ein.