Für Flüchtlinge ist das Leben in St. Georgen nicht immer einfach – fremde Kultur, fremde Sprache, fremdes Land. Und dann auch noch eine Behördensprache, die oft schwer zu verstehen ist. Hier setzt die Arbeit von Sven Sebening an. Er ist seit April 2018 der Integrationsmanager der Stadt St. Georgen und der Gemeinde Königsfeld. Seitdem unterstützt er Flüchtlinge. Allerdings nur diejenigen, die nicht mehr in der Erstunterkunft, sondern bereits in den eigenen vier Wänden leben.

Vorher im Gefängnis tätig

Dass er einmal mit Flüchtlingen arbeiten würde, hätte Sebening nach seinem Studium der Sozialen Arbeit nicht gedacht. Und das, obwohl er bereits während des Studiums erste Erfahrungen mit Flüchtlingen in einem Integrationscafé gemacht hat. Doch auch ins Gefängnis verschlug es ihn als Sozialarbeiter bereits, bevor er vor rund zweieinhalb Jahren seine Arbeit als Integrationsmanager begann. Als solcher hilft er Flüchtlingen in allen Lebenslagen. Unterstützt, wo sie seine Hilfe benötigen. Rund 125 Flüchtlinge seien es, die er hier in St. Georgen betreut. Davon komme ein Großteil aus Syrien, ein weiterer, kleinerer Teil aus Sri Lanka. Nicht jeder davon brauche ständig seine Hilfe. Doch wird sie benötigt, steht er ihnen zur Seite.

Ohne Vertrauen geht es nicht

Seine Aufgaben seien dabei recht unterschiedlich. Er hilft beim Ausfüllen von Behördenbriefen, unterstützt bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Viel stünde er auch mit Kindergärten und Schulen in Kontakt, in denen Flüchtlingskinder betreut werden. Er sagt: „Die Flüchtlinge sehen mich als Vertrauensperson an und möchten, dass ich bei Schulgesprächen dabei bin.“ Vertrauen: Ein wichtiger Bestandteil von Sebenings Arbeit. Denn zu ihm kommen Menschen mit Problemen. Nur wenn seine Klienten offen über ihre Probleme sprechen, kann er auch helfen. Das sei oft eine Herausforderung. Denn viele würden Probleme vor sich her schieben und sie erst ansprechen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Sind beispielsweise Fristen für behördliche Angelegenheiten abgelaufen, macht es Sebenings Arbeit unnötig komplizierter.

St. Georgen Von der Insolvenz ging es direkt in die Corona-Krise: Jetzt will A. Maier am Standort Peterzell investieren Das könnte Sie auch interessieren

Doch trotz der Widrigkeiten macht der 30-Jährige seine Arbeit gerne, er habe vorwiegend gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise finde er es toll, bei Hausbesuchen verschiedene Kulturen kennen zulernen. Seit der Corona-Krise müssen diese aber erst einmal ausbleiben. Trotzdem versuche er weiterhin für die Flüchtlinge da zu sein, spricht mit ihnen durch das geöffnete Fenster seines Büros in der Wirkstatt und bleibt über WhatsApp in Kontakt mit seinen Klienten.

Integration – für manche schwerer als für andere

Sich zu integrieren falle dabei den Flüchtlingen unterschiedlich leicht. „Manche kommen aus bildungsfernen Strukturen und können weder lesen noch schreiben. Ihnen fällt es natürlich schwerer, deutsch zu lernen, als jemandem, der das beherrscht“, sagt Sebening. Dennoch gebe es auch unterschiedliche Motivationsgrade. Während der Großteil der Flüchtlinge seine Hilfe im Laufe der Zeit immer seltener in Anspruch nehmen müssten, weil sie sie nicht mehr benötigen, würde sich ein kleiner Teil auf seine Arbeit verlassen, ohne dass er eine Entwicklung der Sprachkenntnisse sehen könne. „Das birgt schon ein gewisses Frustrationspotential“, so Sebening.

Denn: „Meine Aufgabe ist es, meine Arbeit überflüssig zu machen“, so Sebening weiter. Sprich: Seine Aufgabe besteht darin, den Flüchtlingen zu einem selbstständigen Leben zu verhelfen. Deswegen sei es der größte Erfolg für ihn, wenn er Familien nicht mehr unterstützen muss. Allen anderen versucht er klar zu machen, dass mit einer Verbesserung der Deutschkenntnisse auch die Möglichkeit auf ein höheres Gehalt bestehe, das ziehe meistens.

Behörden machen Integration unnötig schwerer

Er ist der Meinung, eines würde ihm bei seiner Arbeit und vor allem den Flüchtlingen, die sich hier integrieren wollen, wirklich helfen: Wenn Behörden, wie das Arbeitsamt oder das Jobcenter, ihre Schreiben in einem einfachen Deutsch formulieren könnten. „Das ist möglich und ein minimaler Aufwand, der viel bringen würde“, sagt er. Dadurch würde nämlich nicht nur Flüchtlingen geholfen, sondern auch anderen Menschen aus bildungsfernen Schichten.