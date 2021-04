Wolfram Haas darf nur unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen in seinen Stall. Immerhin: der Hof in Brigach ist bislang von Geflügelpest verschont geblieben. Für den Betreiber hängt die Existenz davon ab.

In mehreren Geflügelhaltungsbetrieben im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es Fälle von Geflügelpest. Das Landratsamt hat daher Ende März eine Allgemeinverfügung erlassen und einzelne Gemeinden in Sperr- beziehungsweise Beobachtungsgebiete eingeteilt. In