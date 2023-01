Es sind exakt 110 Euro – so hoch ist die berechnete Pro-Kopf-Verschuldung in St. Georgen zum Jahresende 2022 im Kernhaushalt. Diese Zahl sinkt seit Jahren – vor fünf Jahren waren es pro Kopf noch 248 Euro – jetzt wird es aber wieder in die andere Richtung gehen.

Fünffacher Schuldenstand – aber kein Grund zur Sorge

Schon Ende 2023 hat sich der Schuldenstand voraussichtlich nahezu verdoppelt auf dann 210 Euro pro Kopf. Bis Ende 2025 wird er sich sogar verfünffachen. Klingt dramatisch, ist es aber nicht, findet Bürgermeister Michael Rieger.

St. Georgen Wohin geht es mit dem Einzelhandel? Die Ansiedlung eines Drogeriemarkts ist nicht ganz vom Tisch Das könnte Sie auch interessieren

Man habe in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. „Unser Schuldenstand liegt aktuell auf niedrigem Niveau“, so Rieger.

1,5 Millionen Euro Kredit

Dass St. Georgen nun 2023 wohl einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufnehmen muss – gerade jetzt, wo die Zinsen am Kapitalmarkt steigen – ärgert den Bürgermeister nicht. Seine Herangehensweise ist pragmatisch. Die großen Aufgaben stehen an und sie müssen erledigt werden. Bevor der Kredit tatsächlich aufgenommen wird, muss die Bergstadt an die Rücklagen gehen und auch dieses Konto wird sich merklich leeren.

Fünf Millionen Euro aus den Rücklagen

Fast fünf Millionen Euro kommen aus den Rücklagen. Sichtbar wird die Veränderung durch das viele Geld aber zeitnah, wenn im Frühjahr die Stadtsanierung, das größte Projekt in St. Georgen seit vielen, vielen Jahren, beginnt.

St. Georgen Steigender Bedarf: Wie reagiert St. Georgen auf die große Nachfrage nach Kita-Plätzen? Das könnte Sie auch interessieren

Möglicherweise hat sich die Marktsituation aber in einer Sache verbessert. Firmen fragen zwischenzeitlich wieder nach Aufträgen aus dem Rathaus, der Markt hat sich, so Rieger, merklich abgekühlt. Das könnte helfen, und auch die Preise im Rahmen halten für die anstehenden Arbeiten.