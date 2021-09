Rund 2700 St. Georgener haben Antrag bereits gestellt – das entspricht knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten. Einen Trend zur Briefwahl gibt es seit vielen Jahren, doch so klar wie in diesem Jahr war die Steigerung noch nie.

Schon 2697 Wahlberechtigte haben in St. Georgen einen Antrag zur Briefwahl gestellt. Diese Zahl nennt die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag auf Anfrage. Das sind fast 30 Prozent der insgesamt gut 9000 Wahlberechtigten. Und zudem schon fast so