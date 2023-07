Sandra Ohnmacht hat es bewiesen. Frauen stehen im Schreinerberuf durchaus ihren Mann, beziehungsweise Frau. Die 20-Jährige, die ihre Ausbildung bei der Schreinerei Aberle in Peterzell absolviert, hat ihre Gesellenprüfung als Innungsbeste abgeschlossen. Und das, obwohl sie ihre Ausbildung unter denkbar ungünstigen Bedingungen begonnen hatte.

Ein Dutzend Absagen hat die aus Seitingen-Oberflacht stammende junge Frau von Schreinereibetrieben bekommen, ehe sie bei Georg-Achim Aberle einen Ausbildungsplatz erhalten hat. „Beim Thema Frauen gibt es eine große Zurückhaltung bei den Kollegen“, sagt Georg-Achim Aberle, der sich die Vorbehalte der Berufskollegen nicht richtig erklären kann. Für ihn sind Geschlecht oder Schulbildung jedenfalls kein Kriterium, um einen Auszubildenden einzustellen oder abzulehnen. „Bei mir fängt jeder bei Null an und hat die Chance, sich zu beweisen.“

Tischlerin sei genau der richtige Beruf für sie. „Ich hab schon als Kind ein Nachtkästchen zusammengebaut“, erzählt sie. Ihr Vater sei ein großes Vorbild und beschäftige sich in seiner Freizeit mit allen möglichen Materialien. Unter anderem eben auch mit Holz. Den letzten Impuls hat Sandra Ohnmacht auf dem Technischen Gymnasium bekommen. Im Herbst 2020, mitten in der Corona-Pandemie, hat sie ihre Ausbildung begonnen. „Das erste Jahr ist ein reines Berufsschuljahr mit einem Praktikumstag in der Woche.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keinen Praktikumsplatz, weil kein Schreinereibetrieb die junge Frau aufnehmen wollte. Dafür, ihren Traumberuf zu lernen, nimmt Sandra Ohnmacht jeden Tag rund 35 Kilometer einfache Fahrtstrecke auf sich. Warum Schreinerin? „Mir gefällt es, mit Massivholz zu arbeiten und alte Verbindungen mit moderner Technik herzustellen“, sagt sie.

Bei ihrem Gesellenstück, einem Küchenschränkchen, hat sie sämtliche traditionellen Verbindungen von Holzelementen verwendet. Von Zinkungen über Gehrungs- bis zu Schlitz- und Zapfverbindungen finden sich unterschiedliche Verbindungsformen der einzelnen Bauteile. Gefertigt hat Ohnmacht das Schränkchen aus Zirbenholz. Wegen der Oberflächenstruktur und wegen des unverwechselbaren Aromas, das das Holz ausströmt. Für ihr Gesellenstück, das sie in ihrem Ausbildungsbetrieb fertigte, hatte sie 80 Stunden Zeit. Am Ende setzte sich Sandra Ohnmacht gegen alle anderen zwölf Prüflinge des Innungsbezirks Schwarzwald-Baar-Heuberg durch. Mit ihrer Leistung als Innungssiegerin nimmt die junge Schreinergesellin im September an einem Leistungswettbewerb in Waldshut-Tiengen teil. Ihr Ausbildungschef Georg-Achim Aberle ist stolz auf seine ehemalige Auszubildende, die es trotz des schwierigen Einstands in den Beruf geschafft hat, und er hofft, dass bei seinen Berufskollegen angesichts der herausragenden Leistung von Sandra Ohnmacht auch angesichts des Fachkräftemangels im Tischlerhandwerk ein Umdenken erfolgt.