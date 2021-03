Der St. Georgener Gemeinderat hat am Mittwochabend den Bebauungsplan „August-Springer-Weg/Schönblickstraße“ beschlossen. Damit ist der Weg frei für den zweiten Bauabschnitt auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses. Hintergrund der jetzigen Änderungen war, dass die Geschosszahl bei einem der Gebäude um eins erhöht wurde, weil der Raumbedarf durch die zusätzliche Tagespflege in diesem Bau gestiegen sei. Bei der Diskussion im Gemeinderat ging es allerdings vorrangig um die Parkplatzsituation.

Diese ist, wie drei Anwohner in ihrem Stellungnahmen anmerkten, bereits jetzt angespannt. Durch das Bauvorhaben befürchten sie eine Verschärfung der Situation. Ursprünglich war das Projekt aufgrund seiner Nutzung im Rahmen des betreuten Wohnens mit einem Stellplatzschlüssel von 0,5 Parkplätzen pro Wohneinheit geplant. „Um die Situation zu verbessern, wurde auf den Vorhabenträger eingewirkt und der Stellplatzschlüsse auf 0,7 angehoben, was dem voraussichtlichen zukünftigen Bedarf entspricht“, so heißt es in der Sitzungsvorlage des Rates. Darüber hinaus sollen drei Besucherparkplätze entstehen.

Meinung Betreutes Wohnen im Schönblick-Areal: War das wirklich der Plan? von Patrick Ganter Das könnte Sie auch interessieren

Um in dem ganzen Gebiet mittelfristig für Entlastung zu sorgen, sei beispielsweise denkbar, im Bereich des dritten Bauabschnitts Stellplätze zu schaffen, wie Alexander Tröndle, Stadtbaumeister, sagte. Ob und wie genau das jedoch umsetzbar ist, wird Gegenstand der Diskussionen sein. Die Sache muss beispielsweise mit dem Bauträger besprochen werden, weil diese im Rahmen der Bautätigkeit auf Flächen angewiesen ist, beispielsweise zur Lagerung.

Ebenfalls zur Sprache kam erneut die Situation des öffentlichen Nahverkehrs. Axel Heinzmann (Grüne Liste) hatte das Thema angesprochen. Das Gebiet ist bislang nicht an den Linienverkehr angebunden, wächst aber stetig. Dass der Linienbus in diesem fahren wird, sei auch für die Zukunft wohl schwierig, sagte Bürgermeister Michael Rieger. Denkbar sei ein Bürgerbus, den dann auch Bürger organisieren müssten.