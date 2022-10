„Süßes oder Saures“, dieser Ruf hat am heutigen Tag vermutlich Hochkonjunktur, wenn Kinder verkleidet von Haus zu Haus ziehen und mit diesem Spruch nach Süßigkeiten fragen. Denn mittlerweile wird auch in Deutschland Halloween, das Fest Gruselns, gefeiert. Dabei dürfen Kürbislaternen nicht fehlen – die Anbieter von Schnitzkürbissen erleben eine große Nachfrage.

Halloween feiern: Ja oder nein? Der SÜDKURIER hat beim Obstmarkt Haller in Peterzell nachgefragt, wo Kürbisfans Jahr für Jahr auf ihre Kosten kommen. Neben mehrheitlichen Befürwortern des Gruselfestes gab es auch kritisch-ablehnende Stimmen.

Monika Jantzen ist unterwegs, um für ihre Kinder und Enkel Kürbisse zu besorgen. Denn diese sind begeisterte Halloween-Fans.

Monika Jantzen braucht für ihre Kinder und Enkel gleich mehrere Kürbisse. | Bild: Werner Müller

„Wir machen das, weil es Spaß macht.“ Die Familie habe schon in den letzten Jahren stets Kürbisse zu Halloween besorgt, um kleine Kunstwerke daraus zu schnitzen. „Um schöne Ware zu finden, fahren wir dann nach Peterzell“, sagt Monika Jantzen.

Halloween Der Abend vor Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November, wird im Volksbrauch als Halloween (“Alls Hallows‘ Eve“, der Abend vor Allerheiligen) bezeichnet. Ursprünglich stammt der Brauch aus dem katholischen Irland. In vorchristlicher Zeit feierten die Iren am 31. Oktober Samhain. Damit wurden die Ernte und der Beginn der kalten Jahreszeit gefeiert. Die Kelten glaubten zudem, dass an diesem Datum Kontakt zu den Toten möglich sei. Irische Einwanderer in die USA brachten den Brauch mit in die neue Heimat und bauten ihn aus. Seit den 1990er Jahren verbreitet sich Halloween amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa.

Schwarzwald-Baar Von lecker bis gruselig: Jetzt ist wieder die Zeit für Kürbisse Das könnte Sie auch interessieren

Markus Jantzen sagt: „Für die Kinder finde ich das cool, von Haus zu Haus zu laufen.“ Den Kindern bereite es auch Freude, sich verkleidet in der Nachbarschaft zu präsentieren. „Wir verpassen Halloween schon seit zehn Jahren nicht“, sagt er lachend.

Markus Jantzen und seine Familie haben beim Kürbisschnitzen viel Spaß. | Bild: Werner Müller

Schon zwei Tage vorher werde der Küchentisch abgeräumt und mit dem Schnitzen begonnen. Das Kürbissschnitzen sei längst ein Familien-Ereignis. „Mein Vater passt immer auf, dass sich keiner verletzt.“

Mirela Kovacevic ist etwas in Eile. Daheim warten die Kinder und wollen zu Halloween ihren Kürbis schnitzen. „Meine Kinder haben bereits einen Kürbis, nur der Nachbarjunge noch nicht.“ Deswegen besorge sie nun auch für ihn einen.

Mirela Kovacevic besorgt für den Nachbarsjungen noch einen Kürbis. Ihre Kinder haben schon einen, den sie in eine Grusellaterne verwandeln wollen. | Bild: Werner Müller

„Die Kinder warten schon darauf, dass ich wieder heimkomme.“ Bei der Familie gebe es im Herbst auch immer Kürbissuppe.

Thomas Kammerer arbeitet beim Obst- und Gemüsemarkt Haller. Er kennt die vielen Sorten, die ab September auf den Markt kommen und weiß: „Hokkaido- und Spaghettikürbisse sind besonders beliebt.“

Thomas Kammerer vom Obstmarkt Haller verbindet mit dem Herbst eher Kilwegeister als Halloweenkürbisse. | Bild: Werner Müller

Aktuell seien Schnitzkürbisse gefragt, entweder zur Dekoration oder für Halloween. „Eigentlich kommt Halloween aus den USA. Bei uns hier sind Kilwegeister geschnitzt worden“, sagt Kammerer.

„Engel“-Wirt Georg Wentz kauft Gemüse ein. „Kürbissuppe gibt es bei uns schon. Wir haben uns in diesem Jahr aber auf Schlachtplatte konzentriert.“

Georg Wentz sagt, er habe mit Halloween wenig am Hut. | Bild: Werner Müller

Mit Halloween habe er wenig am Hut. „Eigentlich ist der 31. Oktober ein christlicher Feiertag.“

Auch Georg Hilser kümmert sich nicht sehr um Halloween. „Eigentlich ist mir Halloween wurst. Wer es feiern will, soll es feiern.“

Georg Hilser nimmt das Gruselfest nicht sonderlich wichtig: „Eigentlich ist mir Halloween Wurst.“ | Bild: Werner Müller

Der Mensch brauche „ein Motto damit er sich beschäftigen kann. Wir kennen eben Kilbe, und das feiern wir auch.“