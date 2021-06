Zurückgeblättert: Junge Skater zeigen ihr Können vor 25 Jahren beim ersten Wettbewerb an der Halfpipe

Laut geht es am Wochenende vom 15. und 16. Juni 1996 am Rondell neben dem Klosterweiher in St. Georgen zu. Zu Hardrock-Klängen aus dicken Lautsprechern laufen sich Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche den Rang ab auf Skate- und Snakeboard sowie auf