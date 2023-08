Für Irritationen bei Friedhofsbesuchern sorgt seit einiger Zeit ein großes Schild mit Öffnungszeiten am Haupteingang des Waldfriedhofs. Demnach wäre der Friedhof nur noch montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12 und von 13 bis 15.45 Uhr geöffnet. Damit wäre der Friedhof am Abend und am Wochenende praktisch nicht mehr zugänglich, sodass berufstätige Personen beispielsweise nach Feierabend nicht mehr der Gräberpflege ihrer verstorbenen Angehörigen nachgehen könnten. Kann das tatsächlich so sein? Victoria Dillmann, Pressesprecherin der Stadt, klärt auf, was es mit den Öffnungszeiten auf sich hat, die genau unter einem „Durchfahrt verboten“- Schild angebracht sind, das auch das Befahren mit dem Fahrrad untersagt. „Diese Öffnungszeiten beziehen sich darauf, dass das große Zufahrtstor zu diesen Zeiten geöffnet ist und Personen mit einem Berechtigungsausweis mit dem Auto auf den Friedhof zum Grab fahren können.“ Generell ändere sich an den bislang üblichen Öffnungszeiten des Waldfriedhofs nichts. Diese sind zwischen April und August täglich, auch am Wochenende, von 8 bis 20 Uhr und von September bis April von 8 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten sei der Zutritt durch die Eingangstore für Fußgänger auf jeden Fall möglich, so Dillmann.