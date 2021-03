Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Sanierungsmaßnahmen im Haldenweg und der Storzenbergstraße beschlossen. In beiden Fällen finden Straßenbauarbeiten statt, auch die Wasserversorgung, Wasserhausanschlüsse und Kanäle werden erneuert.

Nicht auf voller Länger

In beiden Fällen wird aber nicht die volle Länge der beiden Straßen saniert werden, sondern nur Abschnitte. Die Sanierung erfolgt im Haldenweg von der Einmündung der Luisenstraße bis zum Haydnweg und in der Storzenbergstraße ab dem Haus mit der Nummer 8 bis zum Haldenweg. Mit der Maßnahme soll am Montag, 12. April, begonnen werden. Die Fertigstellungsfrist ist auf Ende Oktober festgesetzt.

Markt erheblich abgekühlt

Die Arbeiten haben zur Folge, dass zeitweise Umleitungen werden greifen müssen. Wenn die Durchfahrt im Haldenweg zwischen Storzenbergstraße und Haydnweg nicht möglich ist, muss der Verkehr über die Sommerauer Straße, Spittelbergstraße und Im Beifang umgeleitet werden. Wenn im Haldenweg zwischen Storzenbergstraße und Luisenstraße kein Durchgangsverkehr möglich ist, wird der Verkehr über die Sommerauer Straße und Storzenbergstraße umgeleitet.

Anders als in der jüngeren Vergangenheit war die Verwaltung mit dem Ergebnis der Ausschreibung dieses Mal zufrieden. Die Bruttosumme liegt bei rund 542 000 Euro. „Der Markt hat sich abgekühlt“, sagte Stadtbaumeister Alexander Tröndle. Die Arbeiten erledigt die Firma „Bauunternehmung Hermann“ aus Furtwangen. Eine Firma mit guten Referenzen, laut Stadtverwaltung.

Dass die Sanierung umsetzbar ist, war in den letzten Jahren keinesfalls selbstverständlich. Der Markt war derart überhitzt, dass es nach Ansicht der Verantwortlichen teilweise nicht sinnvoll war, Maßnahmen anzugehen. Beispielsweise in 2018, als die Sanierung des Kühlbrunnenwegs gekippt wurde. Damals lag der Preis für 370 Meter Straße bei gut 1,5 Millionen Euro.