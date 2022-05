St. Georgen vor 2 Stunden

Saisonstart am Klosterweiher: Wieder ein Stückchen in Richtung Normalität

Es wird die wohl erste normale Badesaison nach Ausbruch der Corona-Pandemie. In St. Georgen laufen die letzten Vorbereitungen. Und in einem Punkt ist man in der Bergstadt aktuell weniger betroffen als in anderen Bädern.