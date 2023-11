Uno statt Mathe und Scrabble statt Deutschunterricht. An der Rupertsbergschule wurde jetzt ein Spielezimmer eingerichtet. Hier sollen Grundschüler spielerisch lernen. Und im analogen Spiel miteinander auch soziale Kompetenzen erwerben und ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern.

201 Schulen sind mit dabei

Die Rupertsbergschule hat sich beim Verein „Mehr Zeit für Kinder“ um die Ausstattung eines kompletten Spielezimmers beworben. Und wurde als eine von bundesweit 201 Schulen ausgewählt. „Wir mussten ein pädagogisches Konzept einreichen und wurden daraufhin ausgewählt“, berichtet Konrektorin Juliane Schartler.

Der 1989 gegründete Verein ‚Mehr Zeit für Kinder‘ hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien zu motivieren, gemeinsam mehr Zeit zu verbringen. Außerdem konzipiert der Verein Bildungsprojekte in Schulen, Kitas und Horten und engagiert sich in der Berufsorientierung für junge Menschen.

Einen ganzen Schrank voller Spiele, die das Zusammenspiel der Schüler untereinander fördern sollen, präsentieren Hannibal (von links),Zlata, Matvi, Rouven, Ahmed und Johannes. | Bild: Sprich, Roland

In einem Klassenzimmer sind die Wandschränke jetzt seit kurzem voll mit allerlei Geschicklichkeits- Familien- und Gesellschaftsspielen. Aber was lernen Kinder, wenn sie gemeinsam ein Karten- oder Brettspiel spielen?

Spielen stärkt das Gemeinschaftsgefühl

„Die Kinder lernen, miteinander zu spielen. Sie müssen Teams bilden, müssen sich konzentrieren und sich an Spielregeln halten. Und sie lernen auch, zu verlieren“, zählt Juliane Schartler einige der Lerneffekte auf, zu denen auch die Stärkung der sozialen Kompetenzen gehören. Viele Kinder würden nur noch an der Spielekonsole sitzen und für sich alleine spielen.

140 Spiele stehen zur Verfügung

Der Vorteil des Spielepakets ist, dass nicht nur jeweils ein Spiel beschafft werden konnte. „Wir haben jeweils ganze Klassensätze bekommen“, so die Konrektorin. So können jeweils alle Schüler einer Klasse das gleiche Spiel spielen. In Summe sind es 140 Spiele, die die Schule bekommen hat und die für die Schüler aller Klassenstufen zur Verfügung stehen.

Das sagt ein Ergotherapeut Peter Paeschke ist Ergotherapeut mit eigener Praxis in St. Georgen. Er bewertet die Einrichtung eines Spielezimmers als wichtiges Instrument zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern. „Es sagt schon viel aus, dass in einer Grundschule ein Spielzimmer eingerichtet wird. Im Spiel werden grundlegende Bedürfnisse gedeckt, die die kindliche Entwicklung fördern. In unserer Arbeit befassen wir uns mit Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen. Dies beinhaltet vor allem die genannten Bereiche, die wir in einem geschützten Rahmen in der Ergotherapie mit den Kindern erproben, erleben und fördern können“, sagt er. Insofern halte er die Möglichkeit, sich im schulischen Bereich nochmals mit diesen grundlegenden Dingen der kindlichen Entwicklung auseinander zu setzen, für eine gute Idee. Das sei zugleich ein guter Start für den weiteren Lernerfolg, da im Spiel auch Ausdauer, Konzentration und Frustrationstoleranz trainiert werden. „Ich kann nur jedem Elternteil raten, Kinder altersgemäß zu fördern und Spielzeug und Material zur Verfügung zu stellen, um sich hiermit zu erleben und reifen zu können. Videokonsolen und Fernseher werden im weiteren Verlauf der Entwicklung sicher Thema sein, aber sollten in diesen grundlegenden Entwicklungsjahren nicht als vorrangiges Betätigungsmaterial angeboten werden“, so die Einschätzung des Ergotherapeuten.

Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein Mehr Zeit für Kinder und dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative von den 16 Kultusministerien der jeweiligen Bundesländer.

Spielwaren sind pädagogisch geprüft

Die pädagogisch geprüften Spielwaren wurden von den Mitgliedsunternehmen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie (DVSI) kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie haben jeweils einen Wert von mehreren tausend Euro.

Auch wenn an der Rupertsbergschule jetzt spielerisch gelernt wird, heißt das nicht, dass der klassische Unterricht wegfällt. „Es gibt feste Regeln, wann gespielt wird“, sagt Juliane Schartler. Sie wünscht sich, dass sich die spielerische Freude der Kinder auch auf das Elternhaus überträgt und Eltern sich wieder mehr und bewusster Zeit nehmen, mit ihren Kindern im Familienverbund ein analoges Gesellschaftsspiel zu spielen.