Seit über einer Woche sind die meisten Corona-Maßnahmen weggefallen. In vielen Bereichen ist eine FFP2-Maske überflüssig geworden, die 3G-Regel ist auch vom Tisch. Eine Testpflicht ist nicht mehr gegeben. Da stellt sich die Frage: braucht man Testzentren noch? Wie geht es mit ihnen weiter?

Flaute ab Ende März

Für Alban Musliu ist die aktuelle Lage besonders bitter. Er hat sein Testzentrum an der Gerwigstraße erst im Januar eröffnet. „Ich bin in das Geschäft durch meine Erste-Hilfe-Kurse reingerutscht, die ich hier sonst gebe“, sagt er.

Die ersten Monate liefen nach seinen Angaben sehr gut. Ab Ende März flaute es dann merklich ab. „Am ersten Aprilwochenende gab es dann einen richtigen Bruch. Von jetzt auf gleich kam kaum noch jemand zum Testen“, schildert Musliu die Situation.

Viele offene Fragen

Alban Musliu spricht von einem Rückgang von 90 Prozent. Zehn bis 15 Abstriche nehme sein Team nun täglich vor. Davor waren es zwischen 90 und 100. Als Konsequenz habe er die Öffnungszeiten sehr abgespeckt.

Viele Fragen gehen Alban Musliu durch den Kopf: Wie geht es weiter? Wie viele Testkits kaufe ich noch ein? Wie setze ich meine Mitarbeiter sinnvoll ein? „Mit fünf Mitarbeitern versuche ich das Angebot, so gut es geht, aufrechtzuerhalten“, sagt er.

Kunden nicht im Regen stehen lassen

So können neben den Öffnungszeiten nach Absprache auch individuelle Termine festgelegt werden. „Ein Mitarbeiter wohnt in der Nähe des Testzentrums. So können wir bei Bedarf flexibel reagieren“, erklärt Musliu. Denn für ihn ist klar: solange ein Bedarf bestehe, möchte er den Bürgern ein Testangebot bereitstellen.

„Neben Menschen, die Angehörige im Krankenhaus oder Altenheim besuchen möchten, kommen auch Menschen zu uns, die sich freitesten wollen. Wir wollen und können unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen“, sagt Alban Musliu. Besonders stolz ist er darauf, dass in seinem Testzentrum auch Kinder getestet wurden. „Das haben andere Testzentren nicht gemacht. Wir haben es angeboten“, sagt Musliu.

Nachfrage ist deutlich zurückgegangen

„Die Leute kommen jetzt nur noch tröpfchenweise“, sagt Guido Eichenlaub, Betreiber des Corona-Testzentrums am Marktplatz. „Wir machen etwa zehn Prozent der Abstriche, im Vergleich zu vor ein paar Wochen.“ Eigentlich wollte Eichenlaub das Testzentrum nach Ostern schließen.

„Jetzt sind wir relativ kurzfristig am Planen, zumindest bis Ende des Monats Tests anzubieten“, sagt er. Danach wolle man die Lage beobachten, um eine Entscheidung zu treffen. Die reduzierten Öffnungszeiten habe er wieder revidiert. „Es hat sich dann doch gezeigt, dass kurz vor Ostern einige Menschen mehr Bedarf nach einem Bürgertest haben“, erklärt er.

Menschen nicht im Stich lassen

Denn: auch wenn es kaum noch Testwillige gibt, wird mancherorts ein Test benötigt. „Zu uns kommen Menschen, die einen Besuch im Altenheim oder Krankenhaus machen wollen. Es kommt aber auch vor, dass Arbeitgeber von Ungeimpften einen Test verlangen. Und für manche Urlaubsziele wird noch ein PCR-Test gebraucht“, erklärt Guido Eichenlaub.

Die Betreiber Sigrid Menzel und Guido Eichenlaub (von links) sowie Mitarbeiter Florian Kieninger vor dem Corona-Testzentrum am Marktplatz. | Bild: Verchio, Graziella

Für diese Menschen sei es wichtig, das Angebot aufrechtzuerhalten. „Wir wollen die Menschen jetzt nicht im Stich lassen. Das sind wir ihnen schuldig. Schließlich haben wir sie fast ein Jahr lang mit diesem Angebot begleitet“, sagt Guido Eichenlaub, der auf ein ereignisreiches Jahr zurückblickt.

Angefangen mit dem Start im Mai bis hin zum großen Ansturm im Sommer, als die Urlaubsrückkehrer Tests brauchten. Und dann über die Flaute im Herbst, als man für einen Bürgertest schließlich zahlen musste. „An jedem Tag standen wir parat und haben getestet“, sagt Eichenlaub.

An jedem Tag geöffnet

Auf der einen Seite sei er froh, dass das normale Leben langsam wieder einkehre. Auf der anderen Seite ist er stolz auf das, was sich seit der Eröffnung vor rund einem Jahr ereignet hat. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sigrid Menzel eröffnete er am 4. Mai das Testzentrum.

„Ich bin sehr stolz auf das Team. Durch die motivierten Mitarbeiter haben wir es geschafft, seit der Eröffnung jeden Tag eine Testmöglichkeit anzubieten.“ Und nicht nur das: auch der soziale Zusammenhalt habe an Bedeutung gewonnen, so Eichenlaub.

„Vor allem im Lockdown konnte hier ein Austausch stattfinden. Es sind wahre Freundschaften entstanden. Die Mitarbeiter machen öfter mal einen Stammtisch“, sagt Guido Eichenlaub.

Nur noch halb so viele Abstriche

„Seit Mitte Februar sind bei uns die Zahlen rückläufig“, sagt Willi Hils vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Er könne gar nicht aufzählen, wie viele Tage er im Testzentrum im Wintermantelsaal ehrenamtlich Bürgertests vorgenommen habe. „Seit Anfang März verzeichnen wir nur noch 26 Abstriche pro Woche. Davor waren es noch 47 Bürgertests.“

Willi und Brunhilde Hils haben zahlreiche Abstriche im Wintermantelsaal gemacht. | Bild: Ganter, Patrick (Archiv)

Die Konsequenz: Die Öffnungszeiten wurden reduziert. Die Zahl der Ehrenamtlichen blieb aber gleich. „Am Dienstag waren wir zu dritt, freitags dann vier Personen“, sagt Hils. „Wenn wenig los war, haben wir im Haus immer Arbeit gefunden, die zu erledigen war.“

Sicherheitsaspekt im Fokus

Zum Kundenstamm der vergangenen Wochen könne er sagen, dass beinahe alle geimpft gewesen seien und es lediglich um den Sicherheitsaspekt ginge. „Es kamen eigentlich nur noch Personen zu uns, die etwa einen Besuch im Altenheim planten.“

Willi Hils gehe davon aus, dass die Nachfrage weiter nachlassen werde und das Testzentrum bald schließen muss. Am 1. Juni sollen ohnehin die Bürgertests abgeschafft werden, sagt er. „Spätestens dann ist die Sache vom Tisch.“

Interessant, spannend, lehrreich

Die Arbeit im kommunalen Testzentrum habe ihm viel gegeben, sagt Hils. Nach seinen Schätzungen habe er rund 5000 Bürgertests durchgeführt. „Die Arbeit war interessant, spannend, lehrreich.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe gut geklappt. „Wir stehen konstant in Verbindung. Sollte im Herbst eine Wiedereröffnung des Testzentrums notwendig sein, wären wir in zwei Tagen startklar“, sagt Willi Hils.