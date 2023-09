Am Sonntag, 17. September, findet der Naturpark-Markt in St. Georgen mit regionalen Erzeugnissen, traditionellem Handwerk und heimischen Spezialitäten im Stadtgarten statt. Zusätzlich lädt der St. Georgener Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein, wie die Stadt mitteilt. Die Geschäfte locken mit dem ein oder andere Schnäppchen.

Ab 11 Uhr dürfen sich die Besucher auf regionale Produkte wie Marmeladen, Liköre, Schnäpse und allerlei aus Holz freuen. Auch ein Stand mit Weißwäsche, der Imkerverein St. Georgen mit Honig sowie Kaffee, Waffeln und Crepes sind auf dem Markt zu finden. Bis 17 Uhr kann bei den Bewirtungsständen und Verkaufsständen geschlemmt und gebummelt werden.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für zusätzliche Unterhaltung. Ab 11.15 Uhr führen die Kinder des Waldkindergartens Naturstrolche etwas auf, die Jugendgruppe des Trachtenvereins St. Georgen wird um 14.30 Uhr einige Tänze aufführen. Ab 15.30 Uhr unterhält Reinald Riede mit seinem Alphorn. Die Landfrauen St. Georgen und Umgebung sind in diesem Jahr aufgrund des Kreiserntedankfestes nicht vertreten.

Die Landjugend Brigach sammelt Kuchenspenden für das Kreiserntedankfest und verkauft auch Eintrittskarten. Alle jungen Besucher dürfen sich auf die Naturpark-Kochschule, die Jugendfeuerwehr St. Georgen und auf Kinderschminken freuen. Die Minigolfanlage hat ebenfalls geöffnet und kann bespielt werden. Das Heimatmuseum Schwarzes Tor ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und gewährt ohne Eintritt den Besuchern Einblicke in das Leben in einem Kleinbauernhaus aus dem Jahr 1803. Auch das Deutsche Phonomuseum öffnet für alle kostenfrei und zeigt allerlei Geräte der Musikwiedergabe wie Phonographen, Grammophone oder moderne Plattenspieler.

Parkmöglichkeiten finden die Besucher auf dem Edeka Haas Gelände. Hier darf für diese Veranstaltung geparkt werden. Zudem stehen die Rathaus-Tiefgarage in der Gerwigstraße sowie der Festplatz auf dem Roßberg als Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Alles in allem bleibt wohl kein Besucherwunsch am 17. September in der St. Georgener Innenstadt unerfüllt. Egal ob die Gäste den verkaufsoffenen Sonntag, die Museen oder den Naturpark-Markt besuchen, für alle ist etwas dabei.