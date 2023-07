Ihren bisher größten sportlichen Erfolg feierte die Leichtathletik-Auswahl der Realschule St. Georgen beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ beim Landesfinale in Neckarsulm. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Nachdem man sich im Juni in Donaueschingen mit dem ersten Platz auf Kreisebene für das Landesfinale qualifiziert hatte, trat die Mannschaft der Jungen im Wettkampf IV an. Dort erreichte man unter den besten zwölf Teams auf Landesebene einen hervorragenden 5. Platz. Die Athleten erlebten einen spannenden Wettkampftag – genauso spannend war auch das Wetter.

Platzregen kommt überraschend

Nachdem vor dem 4x50m-Staffellauf ein Platzregen niederging, absolvierten die nicht mit Spikes ausgestatteten Läufer der Realschule trotz rutschiger Laufbahn eine tolle Gesamtzeit von 29,02 Sekunden und wurden damit in ihrem Lauf Dritter, heißt es in der Mitteilung. Innerhalb der Mannschaft erzielte Lasse Mürdter mit 7,60 Sekunden beim 50 Meter-Sprint die beste Zeit. Colin Henninger lief die 800 Meter in 2:37,86 Minuten. Leider konnte hier der Mittelstrecken-Favorit Max Broghammer aufgrund eines plötzlich auftretenden Wadenkrampfes während der ersten Runde seine Bestleistung nicht abrufen. Er kämpfte sich aber mit 3:06,64 Minuten nach Jann Waßmer mit 2:58,79 Minuten noch tapfer ins Ziel.

Beim Hochsprung erreichten Till Jabrane (1,50 Meter) und Simon Weisser (1,45 Meter) eine super Leistung. Den Weitsprung dominierte ebenfalls Till Jabrane mit 4,90 Metern, auch wenn er seine Bestleistung von 5,02 Metern vom Kreisfinale in Donaueschingen knapp verfehlte. Eine solide Leistung brachte hier auch Neueinsteiger Matteo Rescigno, der mit 4,23 Metern seine Mannschaft unterstützte.

Bester im 200-Gramm-Ballwurf war Matteo Morath, der trotz starkem Gegenwind, der vor dem Starkregen aufzog, eine super Weite von 42,50 Metern erzielte. Bei der anschließenden Siegerehrung kam große Freude über die erreichten Ergebnisse auf.