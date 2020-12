von SK

Die Stadtverwaltung reagiert auf die neuerliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Ab Mittwoch, 16. Dezember, sind alle Ämter und Mitarbeiter zu den üblichen Öffnungszeiten nur noch telefonisch erreichbar. Wichtige Angelegenheiten können, so teilt die Verwaltung mit, nach Terminvereinbarung weiterhin erledigt werden.

Dieses Instrument zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter werde bis auf Weiteres, also auch ab 4. Januar, fortgeführt. In der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich zum 3. Januar bleibt das Rathaus komplett geschlossen.

Wie bereits bekannt ist, ist am 28., 29. und 30. Dezember ein Notdienst für die Abteilungen Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt und Standesamt eingerichtet. Die Ämter sind zu den regulären Öffnungszeiten besetzt und über die zentrale Rufnummer 07724/87193 erreichbar. In dieser Zeit werden Termine ausschließlich in sehr dringenden und unaufschiebbaren Fällen vergeben.