Ein Buchautor, der sich wünscht, dass seine Zuhörer einschlafen, das hört sich komisch an. Und sorgte für den ersten erstaunten Lacher, als Ralph Caspers, bei vielen Kindern und Erwachsenen bekannt als Moderator von der „Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht Ah“ sich so seinen Zuhörern vorstellte. „Ich werde extra langweilig vorlesen und ihr dürft ruhig einschlafen. Aber nicht schnarchen“, so der Wunsch des Autors.

Aber warum wünscht sich ein Buchautor, der sich viel Mühe gibt, ein interessantes Buch zu schreiben, dass seine Leser einschlafen? Weil Ralph Caspers Gute-Nacht-Geschichten schreibt, und da ist es der Sinn, dass das Kind, das die Geschichten im besten Falle von Mama oder Papa vorgelesen bekommt, danach selig einschlummert.

Von wegen einschlafen. Hellwach sind die Kinder und ihre Eltern bei der Lesung mit Kinderbuchautor Ralph Caspers, den die meisten aus der Sendung mit der Maus kennen. | Bild: Sprich, Roland

Doch die Sorge, dass auch nur einer der 180 Besucher in der Aula der Rupertsbergschule einschlafen könnte, war unbegründet. Die jungen Zuhörer waren hellwach und lauschten aufmerksam den spannenden und unterhaltsamen Geschichten. Etwa, wie ein Lastwagen voller flüssiger Schokolade umkippt, und die Kinder sich ein leckeres Schokoladenfondue direkt auf de Straße schmecken lassen konnte.

Anlässlich des Frederickstags kam Ralph Caspers an die Rupertsbergschule, um dort aus seinen von ihm geschriebenen Kinderbüchern vorzulesen. „Ziel ist es, die Kinder zum Lesen zu animieren“, erläuterte Konrektorin Juliane Schartel.

„Ich werde extra langweilig vorlesen, damit ihr einschlafen könnt“, sagte Ralph Caspers zu Beginn seiner Lesung. Daraus wurde nichts, die Zuhörer lauschten gespannt seinen Geschichten. | Bild: Sprich, Roland

Dass hierfür ein prominenter Gast gewonnen werden konnte, war ein Glücksfall. Und Ralph Caspers ist schon prominent. Vor der Lesung trauten sich nur wenige Kinder, sich neben den groß gewachsenen Mann, den sie bislang nur aus dem Fernsehen kannten, zu setzen, damit die Mama ein schnelles Erinnerungsfoto machen konnte. Doch mit seinem verschmitzten, lausbubenhaften Lächeln brach Caspers schnell das Eis.

Dass der Autor die Kinder zum Lesen anregt, und das nicht erst seit seinem Besuch in der Bergstadt, wurde deutlich, als die Kinder sich um einen Büchertisch scharten und sich auf die neuesten Abenteuer aus der Feder des Autors freuten.