Die Corona-Krise reißt bei vielen Kommunen ein Loch in die Kasse. Die Probleme in St. Georgen halten sich, zum Stand der jüngsten Gemeinderatssitzung, bislang in Grenzen. „Wir sind noch ganz gut unterwegs“, sagte Bürgermeister Michael Rieger am Rande der Sitzung in der Stadthalle. Allerdings sei damit zu rechnen, dass sich das in der dynamischen Situation ändern wird. Aktuell sei man nicht in der Situation, über eine Haushaltssperre sprechen zu müssen. „Wir werden in der Gemeinderatssitzung im Mai darüber sprechen“, so Rieger.

Sechsstellige Ausfälle

Das prognostizierte Minus in Sachen Gewerbesteuereinnahmen beläuft sich bislang auf eine sechsstellige Summe. Trotzdem liegt die derzeitige Schätzung noch über dem, was für das Haushaltsjahr veranschlagt war. Mit 5,5 Millionen Euro Gewerbesteuern rechnete die Stadt zu Jahresbeginn. Zwischenzeitlich habe man aber, so sagt Michael Rieger, bei 6,5 Millionen Euro gelegen. Ganz aktuell, durch die Auswirkungen der Corona-Krise, wurde diese Zahl auf 5,8 Millionen Euro taxiert. Ein deutlicher Verlust also, der aber, weil die Lage Anfang des Jahres besser war als erwartet, noch nicht zu Buche schlägt.

Andere Städte im Schwarzwald-Baar-Kreis, beispielsweise Bad Dürrheim, das ähnlich viele Einwohner wie St. Georgen hat, haben bereits eine Haushaltssperre verhängt. Dort rechne man, wie der Kämmerer Thomas Berninger sagte, mit Ausfällen in Millionenhöhe und wolle die Stadt auch über 2020 hinaus handlungsfähig erhalten.

Auch in Villingen-Schwenningen steht das Thema bereits auf der Agenda. Der Gemeinderat wird am Mittwoch, 6. Mai, eine Entscheidung über eine Haushaltssperre treffen. Diskutiert wird noch, in welcher Form das Gremium zusammenkommt. Das Oberzentrum rechne jedoch mit hohen Verlusten, weshalb Oberbürgermeister Jürgen Roth angekündigt hat, bei den laufenden Ausgaben 30 Millionen Euro und bei den Investitionen 20 Millionen Euro einsparen zu wollen.