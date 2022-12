Der Wasserpreis in St. Georgen steigt zum neuen Jahr deutlich. Die Kosten sind für die Verbraucher damit ab Januar um gut 17 Prozent höher, wie der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch beschlossen hat. Der Arbeitspreis beträgt dann 3,40 je Kubikmeter Wasser. Bisher lag der Preis bei 2,90 Euro, der seit fünf Jahren galt.

Schon immer hohe Preise

Diese jetzige Erhöhung sei nötig, sagt Bürgermeister Michael Rieger, weil man die Kosten decken müsste. Die Berechnung dafür ist je Kommune individuell. St. Georgen muss nach der Kalkulation schon länger hohe Preise für das Wasser aufrufen.

So viel kostet das Wasser in anderen Kommunen Brigachtal: 1,87 Euro (seit 01/ 22);

Dauchingen: 2,40 Euro (seit 01/14);

Königsfeld: 2,50 Euro (seit 01/22);

Niedereschach: 2,00 Euro (seit 01/17);

Unterkirnach: 1,46 Euro (seit 01/22);

Mönchweiler: 2,16 Euro (erhöht im November);

Triberg: 3,36 (gültig ab Januar)

Dass St. Georgen bei den Preisen an der Spitze ist, liegt an der Beschaffenheit des Leitungsnetzes. Man müsse, so erklärt Kämmerin Blanka Amann, beispielsweise eine hohe Pumpenleistung bereitstellen. „Das liegt an der topografischen Lage St. Georgens“, so Amann. Alleine die Strom-Mehrkosten betragen im kommenden Jahr 80.000 Euro.

Wie viel Geld müssen Bürger mehr ausgeben? Laut Rechnung der Stadtverwaltung zahlt eine Durchschnittsfamilie im kommenden Jahr monatlich 5,90 Euro mehr für Wasser und Abwasser. Also gut 70 Euro im Jahr. Eine Durchschnittsfamilie ist in diesem Beispiel laut Kämmerin Blanka Amann mit zwei Erwachsenen und einem Kind berechnet.

Beispielsweise Kosten für die Sanierung werden ebenfalls auf die Verbraucher umgelegt. Um 155.000 Euro steigt hier der Aufwand in 2023. Auch der Beitrag an die Bodensee-Wasserversorgung steigt und wird um 41.000 Euro teurer. Die Rathäuser sind laut Kommunalabgabengesetz verpflichtet, diese Investitionen über Gebühren wieder zu generieren. Sie müssen die Preise so kalkulieren, dass die Kosten gedeckt sind.

St. Georgen Kindergarten bis auf Weiteres geschlossen – auf Eltern in Brigach wartet Notlösung Das könnte Sie auch interessieren

Und das war nun nach fünf Jahren wieder nötig. „Der Betriebssicherheit der Wasserversorgung ist hohe Priorität einzuräumen. Hier sollten keine Versäumnisse billigend in Kauf genommen werden“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat.

Mehr als zwei Millionen Euro nötig

Die Stadt hat nach dieser Berechnung einen Gebührenbedarf von rund 2,1 Millionen Euro. Über die Grundgebühr gehen 212.000 Euro ein. Kalkuliert wird mit einem Wasserverbrauch von 546.850 Kubikmeter. Das ist in etwa so hoch wie in den Vorjahren. Aus dieser Rechnung ergibt sich der Wasserpreis von 3,40 Euro. Die Abwassergebühr steigt um 14 Cent auf 2,14 Euro. Das Niederschlagswasser um zwei Cent auf dann 0,32 Euro.