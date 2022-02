St. Georgen vor 1 Stunde

Posaunenchor setzt auf dem Marktplatz ein Zeichen für die Ukraine – Friedensgebet Montag um 19 Uhr

Bläser haben sich spontan am Sonntag versammelt, um sich gegen den Krieg zu positionieren. Am Montagabend soll in der Lorenzkirche ein ökumenisches Friedensgebet stattfinden.