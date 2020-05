Während der ersten Wochenhälfte hat ein Unbekannter ein Auto der Marke Tesla Model S beschädigt. Laut Polizeiangaben bemerkte die Besitzerin des Fahrzeugs den Schaden jedoch erst zu Hause, weshalb unklar ist, wo der Schaden entstanden ist.

In Frage kommt demnach der Zeitraum zwischen Montag, 7 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr. Das Auto weist Beschädigungen an der hinteren rechten Felge und am hinteren rechten Kotflügel auf. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von rund 1000 Euro und fuhr stattdessen davon. Das Polizeirevier St. Georgen sucht jetzt nach Hinweisen zum möglichen Täter unter der Telefonnummer 07724/949500.