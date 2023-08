Im Jahr 2024 feiert der Peterzeller Gesangverein Liederkranz sein 100-jähriges Bestehen. Bereits jetzt steht das Programm für das Jubiläum, das mit einem Festakt im Frühjahr und einem Dorffest im Herbst gefeiert werden soll, weitgehend fest. „Man kann nicht früh genug mit den Planungen beginnen“, ist das Credo von Uwe Geier. Er ist erst seit Beginn des Jahres Vorsitzender des Vereins und war davor einige Jahre stellvertretender Vorsitzender.

Mit einem Festakt am 2. März, der Ausrichtung des Tags des Liedes am 14. September und einem großen Dorffest am 15. September wird das Jubiläum 2024 groß gefeiert. Einer der Höhepunkte dabei wird die Vergabe der Zelterplakette sein, die der Verein dann erhalten wird. „Wir haben sie beantragt und mittlerweile die Information erhalten, dass wir sie auch bekommen werden“, freut sich Uwe Geier. Die Zelterplakette ist die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre. Sie wird für mindestens 100-jährige ununterbrochene Pflege der Chormusik vom Bundespräsidenten vergeben. Wann genau und von wem der Gesangverein Liederkranz die Auszeichnung überreicht bekommen wird, ist derzeit noch nicht klar. „Aber da werden wir sicherlich im Rahmen des Jubiläums eine würdige Möglichkeit finden“, ist sich Uwe Geier sicher.

Beim Festakt für geladene Gäste, mit Abordnungen der Peterzeller Vereine und Gruppierungen und Gesangvereinen der Gruppe Schwarzwald des südbadischen Chorverbandes, wird es auch einen Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre des Gesangvereins Liederkranz geben. Dazu sammelte der Verein alte Fotos, Videos und Schriftdokumente, die das Vereinsleben seit der Gründung 1924 belegen. Das war eine akribische Arbeit, schließlich wurde vor allem in den Anfangsjahren nur wenig Vereinsaktivität mit der Kamera festgehalten. Hier erwähnt Uwe Geier insbesondere Christiane Otte, die den Großteil der Organisation in der Hand hat.

Dass der Liederkranz sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, ist nicht selbstverständlich. Die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger reduzierte sich in den vergangenen Jahren, weil viele Mitglieder aus Altersgründen ausschieden und neue Sänger nicht in Sicht waren. Im Jahr 2020 stand der Verein sogar kurz vor der Auflösung, als der langjährige Chorleiter Thomas Schmidt, der den Gesangverein mehr als 34 Jahre lang leitete, plötzlich verstarb und lange kein Nachfolger gefunden werden konnte.

Durch die Umstrukturierung des Vereins zum Projektchor Das Chörle hat der Gesangverein Liederkranz in den vergangenen zwei Jahren neuen Auftrieb bekommen. Anstatt das ganze Jahr hindurch durchzuproben, kommen die Sängerinnen und Sänger nur noch zusammen, wenn sie für einen Auftritt proben. Dann steht im Vorfeld nur eine kurze Probenphase an. Das hat Auswirkungen auf die Mitglieder. „Wir haben einige neue und jüngere Sängerinnen und Sänger dazubekommen“, sagt Uwe Geier, der sich über steigende Mitgliederzahlen und eine Verjüngung des Altersdurchschnitts freut. Insgesamt besteht der Gesangverein Liederkranz heute aus 18 aktiven Sängerinnen und Sängern. Insgesamt gehören dem Verein 80 Mitglieder an.

Nicht nur der Altersdurchschnitt der Mitglieder hat sich verjüngt. Auch das Repertoire hat sich verändert und ist moderner geworden. Mit Melissa Otte hat der Projektchor Gesangverein Liederkranz seit 2021 eine junge und motivierte Chorleiterin bekommen. Die krempelte das in den vergangenen 100 Jahren etwas angestaubte Repertoire um. „Wir singen auch mal alte Lieder. Aber hauptsächlich studieren wir heute moderne Lieder ein“, sagt sie.