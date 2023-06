Der Pflegedienst der evangelische Altenhilfe St. Georgen, die Sozialstation, bietet künftig ambulante Nachttouren an. Damit sollen Angehörige von Pflegepersonen künftig auch in der Nacht entlastet werden. Das bislang einzigartige Angebot in der Region verfolgt darüber hinaus aber auch noch ein weiteres Ziel.

Länger zuhause bleiben

Die ambulante Nachttour soll es pflegebedürftigen Personen nämlich künftig ermöglichen, länger zuhause betreut und pflegerisch versorgt werden zu können. „Häufig ist die nächtliche Versorgungslücke der entscheidende Faktor dafür, dass eine Person von der ambulanten in die stationäre Versorgung im Altenheim wechseln muss“, erläutert Ramona Loder-Kienzler vom Projektmanagement der evangelischen Altenhilfe.

St. Georgen Neue Pächterin ist gefunden: Es gibt doch noch eine Minigolf-Saison in St. Georgen Das könnte Sie auch interessieren

Bevor voraussichtlich ab September Pflegefachkräfte zu den nächtlichen Versorgungstouren aufbrechen können, bedeutete das für die evangelische Altenhilfe ein hohes Maß an Vorbereitung. „Wir haben genau überlegt, für welche unserer ambulant betreuten Personen das Angebot überhaupt in Frage kommt“, sagt Christopher Aghaizu, Pflegedienstleiter der Sozialstation.

Bedarf wird gründlich geprüft

Denn längst nicht jede vom ambulanten Pflegedienst versorgte Person muss eine nächtliche Versorgung in Anspruch nehmen. Hierfür gibt es ein internes Fall-Management. „Und natürlich wird die Nachtversorgung mit den Angehörigen besprochen“, sagt Loder-Kienzler. Für Angehörige von pflegebedürftigen Personen mit Pflegegrad ist die Beratung kostenfrei.

Pflegende werden entlastet

Welche Leistungen müssen denn überhaupt nachts erbracht werden? „Im Prinzip die gleichen Leistungen, die auch am Tag erbracht werden, das geht vom Lagern über Toilettengänge bis zur Inkontinenzversorgung“, erläutert Christopher Aghaizu.

Chrisopher Aghaizu ist Pflegedienstleiter bei der Sozialstation der evangelischen Altenhilfe. | Bild: Sprich, Roland

Aber auch Kontrollgänge, beispielsweise bei Personen mit Demenzerkrankung, gehören dazu. Das Angebot der Sozialstation soll dazu dienen, dass die pflegenden Angehörigen in der Nacht durchschlafen können, wenn diese beispielsweise tagsüber fit für den Beruf sein müssen.

Ramona Loder-Kienzler vom Projektmanagement der evangelischen Altenhilfe in St. Georgen. | Bild: Sprich, Roland

Das neue Angebot ist für die evangelische Altenhilfe ein weiterer Baustein zur Rundumversorgung mit Kurzzeit- und Tagespflege, stationärer Pflege und Essen auf Rädern. „Wir wollen 24-Stunden ambulante Leistung anbieten“, formuliert Ramona Loder-Kienzler. Dass mit der Nachttour pflegebedürftige Personen länger zuhause versorgt werden können, soll auch die Situation im stationären Bereich entlasten.

Vom Ministerium gefördert Die ambulante Nachttour ist ein bislang einzigartiges Projekt, das vom Sozialministerium Baden-Württemberg aus dem Innovationsprogramm Pflege 2022 mit 104.000 Euro verteilt auf zwei Jahre gefördert und von der Hochschule Furtwangen (HFU) evaluiert und wissenschaftlich begleitet wird. Nähere Informationen zum Nachtversorgungsangebot erteilt die evangelische Altenhilfe telefonisch unter: 07724 94270.

„Wir müssen die Pflege der Zukunft gestalten. Und die Pflege der Zukunft ist häuslich und gemeinsam mit den Angehörigen“, sagt Ramona Loder-Kienzler. Die evangelische Altenhilfe sieht sich hier als Vorreiter innovativer Pflegeangebote.

Beim Pflegedienst Schneiderhan kein Bedarf

Beate Rodgers, Geschäftsführerin des ambulanten Pflegedienstes Schneiderhan in St. Georgen, sieht aktuell keinen Bedarf an einer Nachtversorgung für ihre Klienten. „Wir bieten keine regelmäßige Nachtbetreuung an. Unser Tag beginnt um 6 Uhr und endet gegen 22.30 Uhr.“ Sie habe sich zwar auch Gedanken gemacht, welcher ihrer Klienten eine regelmäßige Nachtversorgung benötigen und auch akzeptieren würde. „Im Moment haben wir niemanden, den wir regelmäßig versorgen müssten.“

Die Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes Schneiderhan, Beate Rodgers, sieht keinen Bedarf für nächtliche Touren. Dieses Bild ist im April 2022 entstanden. | Bild: Graziella Verchio

Medikamente würden nachts nicht verabreicht. Auch für Inkontinenzversorgung und regelmäßigen Positionswechseln zur Vorbeugung von Druckgeschwüren sieht Rodgers mit Verweis auf ausreichendes Vorhalten von Inkontinenzmaterial und eine gute Auswahl des Lagerungsmaterials mit Wechseldruckmatratzen und einer Anleitung der Angehörigen zur so genannten Mikrolagerung, keine dringende Notwendigkeit einer Versorgung durch den ambulanten Pflegedienst in der Nacht.

Personal ohnehin rar

„Im Falle eines Hausbesuches durch den Pflegedienst bei Nacht wären die Angehörigen in aller Regel auch gestört und bestimmt wach“, gibt Rodgers zu bedenken. Zudem sei es Herausforderung genug, die Tagestouren abzudecken. „Es wäre mir ein Graus, wenn ich Pflegepersonal für Nachtdienste rekrutieren sollte.“

Rodgers betont aber, dass, sollte ein Klient außer der Reihe Hilfe benötigen, etwa nach einem Sturz oder bei plötzlichem Erbrechen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihres Pflegedienstes rund um die Uhr erreichbar seien, um zu helfen. „Das kommt aber nur gelegentlich vor.“