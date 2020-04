Um die Zukunft des Gesangvereins Liederkranz auf ein sicheres Fundament zu stellen, wollen die Initiatoren den Traditionsverein in einen Projektchor umwandeln. Hierfür suchen die Initiatoren Sängerinnen und Sänger, die Spaß am Singen und an gelegentlichen Auftritten haben. Liederkranz hat derzeit noch 21 aktive Sänger, wobei der Großteil über 80 Jahre alt ist. Eine Zäsur war der Tod des langjährigen Chorleiters Thomas Schmidt, der im Oktober vergangenen Jahres starb.

Zeitlich begrenzter Chor probt für bestimmten Auftritt

Christiane Otte, die Kassiererin des Vereins, erläutert die Idee und das neue Konzept: „Projektchor bedeutet, dass sich eine zeitlich begrenzte Chorformation findet, die für einen bestimmten Auftritt probt.“ Somit findet Probenarbeit nur statt, wenn eine Aufführung ansteht. Dann würde über einen überschaubaren Zeitraum von einigen Wochen jeweils freitags von 20 bis 21.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Peterzell eine Singstunde abgehalten werden. Zudem können die Teilnehmer eine Übungs-CD oder eine MP3-Datei erhalten, um ihre Stimmen zu Hause zu üben. Geleitet wird der Projektchor von Melissa Otte. Die 23-Jährige spielt Geige und Klavier und hat schon immer gerne gesungen.

Freude am Gesang oberste Priorität

Ganz wichtig ist den Initiatoren des Gesangvereins Liederkranz, Christiane Otte, Uwe Geier und Susanne Gausmann, „dass die Freude am gemeinsamen Singen oberste Priorität hat“, wie Otte betont. Um in dem Projektchor mitsingen zu können, sei keinerlei musikalische Vorbildung notwendig. „Nur die Bereitschaft, an den Proben und dem Auftritt teilzunehmen und sich vom Charme der Lieder einfangen zu lassen.“ Willkommen sind Sängerinnen und Sänger ab 18 Jahren, eine Altersobergrenze gibt es nicht.

30 Sänger sind notwendig

Um einen singfähigen Chor zu bekommen, seien rund 30 Teilnehmer notwendig. Diese müssten aber dem Verein nicht zwingend beitreten, so Otte. Auch sei derzeit nicht geplant, ein eigenständiges Konzert zu organisieren. Vielmehr wolle man Veranstaltungen suchen, bei denen man sich mit dem eigenen Repertoire präsentieren könne.

Start nach den Sommerferien

Aufgrund der aktuellen Lage werden erste Zusammenkünfte erst nach den Sommerferien stattfinden. Interessierte für das Chorprojekt können sich bei Familie Otte per Mail unter otte.jane@web.de melden.