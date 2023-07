E

ine wundervolle Inszenierung von „Peter Pan“ hat die Unterstufen-Theater-AG des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums St. Georgen auf die Bühne gebracht. Insgesamt drei Mal – inklusive einer Schulveranstaltung für die Rubertsbergschule – spielten die jungen Akteure ihr seit vielen Monaten eingeübtes Stück auf den Bühnen des Theaters im Deutschen Haus, der bewährte Produktionspartner des Gymnasiums. Das berichtet das Theater in einer Pressemitteilung.

Mit viel Spielfreude wurden die zahlreichen Zuschauer durch die Erzähler (Fabio Noth und Max Grauel) in Peter Pans Nimmerland versetzt. Dort treffen die Piraten mitsamt ihrem Anführer Captain Hook, überzeugend dargeboten von Lisa Fleig, und dessen rechte Hand Smee (Ester Michel) auf den Indianerhäuptling (Marija Fajfer), dessen Tochter (Laura Santalucia) und sein Gefolge. Inge Kern brilliert in der Hauptrolle des Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen werden will. Genauso hinreißend zeigt sich Friederike Mendler in der Rolle von Glöckchen, Peter Pans eifersüchtiger Fee, die seine sich anbahnende Freundschaft mit Wendy (Anna Mixner) äußerst kritisch und emotional beäugt.

Am Ende überwindet sie sich aber dennoch und rettet Peter Pan vor einem Gifttrank. Wie es sich für ein Happy End gehört, ist zudem auch Peter Pans Widersacher Captain Hook besiegt – und dabei spielt das Krokodil (Matthis Hesse) keine unerhebliche Rolle. Das sorgt bei den vielen anwesenden Kindern natürlich für große Begeisterung.

Auch in der realen Welt wendet sich alles zum Guten. Wendy und ihre Brüder (gespielt von Johannes Michel und Leni Räther) können ihre Eltern (Anne-Sophie Castellani und Laura Santalucia) davon überzeugen, die verlorenen Kinder aus Nimmerland (Lilly Dieterle, Stella Dieterle, Anna Kommert und Marco Rojo) aufzunehmen. So dürfen auch diese erfahren, was es heißt, Eltern zu haben.

Den Regisseuren Stephanie Salvamoser und Tom Schaedler, der nun in der zehnten Klasse hinter die Kulissen gewechselt ist, ist eine kurzweilige, rührende und amüsante Inszenierung gelungen. Musikalisch begleitet wurde das Indianer- und das Piratenensemble, bestehend aus Matthis Hesse, Soja Koch, Marco Rojo, Luisa Santalucia und Magdalena Schmitt, in seinen Gesangsdarbietungen von Musiklehrer Gabriel Berg.