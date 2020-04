Auch wenn in Corona-Zeiten das öffentliche Leben weitgehend stillsteht, gibt es Positives aus der Arbeitswelt zu vermelden. Wie die Perpetuum-Ebner GmbH & Co KG (PE) mitteilt, konnten die Sanierungsarbeiten auf dem Neubaugelände an der Bundesstraße abgeschlossen und mit den Rohbauarbeiten für das rund zehn Millionen Euro teure Neubauprojekt begonnen werden.

Technologiezentrum derzeit verwaist

Während das Technologiezentrum in der Leopoldstraße derzeit nahezu vollständig verwaist ist, weil die Mitarbeiter der dort ansässigen Unternehmen soweit möglich von Zuhause aus arbeiten, geht es auf der Baustelle an der Bundesstraße vorwärts. Ein Baukran wurde aufgestellt und erste Arbeiten am Fundament wurden bereits gemacht.

Probleme mit Altlasten

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits vor einem Jahr beginnen. Aufgrund der mit dem Amt für Umwelt, Wasser und Bodenschutz des Landratsamtes vorab vereinbarten Sanierungsmaßnahmen wurden verschiedene Schadensfälle zu Tage gefördert, deren Beseitigung sowohl zeit- als auch kostenintensiv gewesen sei, wie PE in einer Pressemitteilung mitteilt.

Sehr kostenintensiv war die Beseitigung von Altlasten auf dem Baugelände. | Bild: Sprich, Roland

Laut PE-Geschäftsführer Martin Friedrich haben diese ungeplanten Arbeiten „nicht nur bei der Gesellschaft als Bauherrin nachhaltige, negative finanzielle Spuren hinterlassen und bei allen Beteiligten einen großen Kraftakt abverlangt.“ Dass das Projekt aller Widrigkeiten zum Trotz umgesetzt wird, liege „an der Loyalität der künftigen Mieter und an dem festen Glauben und der Überzeugung an den Wirtschaftsstandort St. Georgen.“

Baustart in schwer überschaubarer Phase

Dass der Baustart genau in eine schwer überschaubare Phase fällt, beschreibt Friedrich als „ungünstige Situation“ für die Vermarktung der noch offenen Mietflächen. Von den insgesamt rund 5000 Quadratmetern zur Vermietung stehender Fläche seien aktuell noch etwa 700 Quadratmeter frei. „Es handelt sich mit um die attraktivsten Flächen im ganzen Gebäude“, sagt Friedrich im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er hoffe, dass bald wieder Normalmodus herrscht.

Bis zum Herbst soll der Rohbau fertig sein, die künftigen Mieter sollen im September 2021 einziehen. | Bild: Sprich, Roland

Ansprechende Optik und gute Erreichbarkeit

Der besondere Charme des neuen Gebäudes liege neben der ansprechenden Optik vor allem in der guten Erreichbarkeit Die Nähe zum Bahnhof und zur Bushaltestelle sei sehr attraktiv für künftige Mitarbeiter, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Hier baut Martin Friedrich auch stark darauf, dass der Ringzug eines Tages bis St. Georgen führen wird. In den zusätzlichen Haltepunkten sieht Friedrich auch Vorzüge für Berufspendler in andere Gemeinden wie Schonach oder Schönwald.

Rohbau soll im Herbst fertig sein

Laut aktuellem Zeitplan soll sollen die Rohbauarbeiten bis Ende Herbst 2020 abgeschlossen werden. Als offizieller Einzugsbeginn für die künftigen Mieter ist der 1. September 2021 angepeilt.