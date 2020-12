von SK

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in St. Georgen einen 82-jährigen Mann nach Hause gebracht, der auf die Beamten orientierungslos wirkte. Laut Polizei war der Mann, der gegen 2.30 Uhr am Bärenplatz unterwegs war, für die Wetterverhältnisse viel zu leicht angezogen.

Nur mit Mühe konnten die beiden Beamten seinen Namen herausfinden, um ihn anschließend zurück in sein warmes Zuhause zu bringen. Die Verwirrtheit des Mannes ist auch der Grund, wie es auf Nachfrage heißt, warum die Polizei unter diesen besonderen Umständen von einer Anzeige aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkung absieht.