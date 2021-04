In mehr als 100 Vereinen mit sportlichem, kulturellem oder sozialem Schwerpunkt können sich die Bürger in St. Georgen engagieren. Seit mehr als einem Jahr ist in all diesen Vereinen ein geregeltes Vereinsleben aufgrund der Pandemie-Situation nicht mehr möglich. In unserer Serie schildern Vereine, wie sie diese herausfordernde Zeit überstehen und den Kontakt zu ihren Mitgliedern halten. Heute: Die Landjugend Brigach.

Die Brigacher Landjugend ist sicher einer der aktivsten Vereine in der St. Georgener Vereinslandschaft. Wenn es um das Ausrichten von Großveranstaltungen geht, scheuen die Mitglieder keine Mühen und Arbeit. Ob das Aufstellen des Maibaums, die Teilnahme am Kreiserntedankfest, bei dem sie für ihren prächtigen Erntewagen schon mehrfach den ersten Platz erreicht und das Fest auch bereits mehrfach selbst ausgerichtet haben.

Ein prämierter Erntewagen der Landjugend Brigach auf dem Marktplatz. (Archiv) | Bild: Wursthorn, Jens

Oder zuletzt 2019 die Sonnwendfeier, bei der Landjugendgruppen einen Umzug durch Brigach veranstalteten um anschließend das große Sonnwendfeuer beim Brigachhaus zu entzünden.

Die Landjugend wuppt Festivitäten jeder Art mit Organisationstalent und Manpower. Umso schwerer fällt es der Gruppe, die Vereinsaktivitäten stark einzuschränken. „Im vergangenen Sommer verbrachten wir noch viele gemeinsame, lustige und gesellige Gruppenabende“, sagt Andrea Gmeiner, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein. Die Zusammenkünfte fanden bereits unter Berücksichtigung der Pandemie statt. So durften nur 20 Personen an den Treffen teilnehmen, und natürlich wurden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten.

„Das Kreiserntedankfest, auf das wir jedes Jahr hinfiebern, hat nur in einem kleinen Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes mit Abstandregelungen, Mundschutz und mit Anmeldung stattgefunden.“

Planungen für das Winterprogramm mussten wieder abgesagt werden. „Seit Oktober kann unsere Jugendarbeit nur noch virtuell stattfinden“, bedauert Gmeiner. Auch der jährliche Dorfhock im Brigachhaus, ein Besuchermagnet, musste coronabedingt abgesagt werden. „An Weihnachten konnten wir ebenfalls nur einen Weihnachtsgruß versenden.“ Im neuen Jahr hat sich bisher wenig verändert. Die Hauptversammlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Doch die Verantwortlichen zeigen sich auch durchaus kreativ. Um bei den Mitgliedern nicht in Vergessenheit zu geraten, wurden virtuelle Gruppenabende abgehalten. An Fasnacht verkleideten sich die Mitglieder und es gab sogar eine Kostümprämierung. Und sie begaben sich auf eine bebilderte Zeitreise durch die vergangenen zehn Jahre Landjugendarbeit.

„Auf unsere Mitglieder sind wir sehr stolz, da sie uns die Treue auch in dieser schweren Zeit halten. Durch die Corona-Pandemie haben wir bisher keine Mitglieder verloren und sind Stand heute 81 aktive und 61 passive Mitglieder“, so Gmeiner. Trotz fehlender Einnahmen durch Veranstaltungen kann sich die Landjugend finanziell über Wasser halten, da der Verein aktuell wenig bis keine Ausgaben hat.

Trotz der anhaltend ungewissen Situation ist die Landjugend optimistisch. „Wir blicken positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir uns bald wieder persönlich in die Arme schließen dürfen“, so Andrea Gmeiner abschließend.