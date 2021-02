Die Feuerwehrabteilung Peterzell-Stockburg hat ihr neues Fahrzeug offiziell in Dienst gestellt. Bürgermeister Michael Rieger und Gesamtwehrkommandant Christoph Kleiner übergaben das Fahrzeug am Donnerstag an den Abteilungskommandanten Markus Weißer.

„Das ist ein erfreulicher Termin in dieser schweren Zeit“, sagte Bürgermeister Rieger, als er symbolisch den Schlüssel überreichte. Die Investition in das neue Fahrzeug zeige die hohe Wertschätzung, die Stadt und Gemeinderat für die Feuerwehr haben. Auch in finanziell schwieriger Zeit habe man Wort gehalten und die Beschaffung realisiert.

Angesichts der wachsenden Aufgabengebiete der Feuerwehr und der steigenden Einsatzzahlen sei es wichtig, hervorragendes Material zu haben. Die Feuerwehrabteilung Peterzell-Stockburg sei eine wichtige Säule innerhalb der Gesamtwehr. „Peterzell ist nicht nur Wohngebiet, wir haben hier auch viele Firmen und die Bundesstraße.“

Blick ins Innere des Gerätewagens Transport, in dem Einsatzmittel in Rollcontainern verstaut sind. | Bild: Sprich, Roland

So erfreulich es sei, das Fahrzeug nun seiner Bestimmung übergeben zu können, so traurig sei der Tag, weil die Mannschaft der Feuerwehrabteilung Peterzell-Stockburg pandemiebedingt nicht bei der Übergabe dabei sein konnte. „Normalerweise wäre hier jetzt ein großes Fest, zu der auch die Peterzeller und Stockburger Bevölkerung sicher gerne gekommen wäre“, sagte Rieger.

Die Ortsvorsteher aus Peterzell und Stockburg, Klaus Lauble und Ernst Laufer, dankten insbesondere Gesamtkommandant Christoph Kleiner und Markus Esterle vom Ordnungsamt, für die enorme Arbeit, die im Vorfeld für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs notwendig war. Das Feuerwehrauto ist kein Fahrzeug von der Stange, sondern wurde genau für die Anforderungen der Feuerwehr St. Georgen konfiguriert.

Abteilungskommandant Markus Weißer freute sich über das neue Fahrzeug. „Damit sind wir einsatztaktisch ein ganzes Stück weiter“, sagte er. Das neue Auto löst ein 39 Jahre altes Tragkraftspritzenfahrzeug ab, das nicht mehr den einsatztaktischen Anforderungen entsprach und einen hohen Instandhaltungsaufwand hatte.

Jetzt müssen sich die Feuerwehrleute aus Peterzell-Stockburg noch mit der Beladung vertraut machen. Das sei aufgrund der Corona-Pandemie nicht ganz einfach. „Aber in Kleinstgruppen können wir das üben“, sagte Weißer.

Kommandant Christoph Kleiner bedankte sich für die unkomplizierte Unterstützung des Gemeinderates und bei Bürgermeister Rieger. Er hob die einsatztaktische Optimierung hervor. „Das Fahrzeug ergänzt auch die Ausstattung für die Gesamtstadt.“